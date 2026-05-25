Усик может провести следующий бой уже осенью 2026 года

Александр Усик после боя с Рико Верхувеном. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Украинский спортсмен Александр Усик проведет еще как минимум два боя в своей карьере. Он получил вызов сразу от нескольких оппонентов. Следующий поединок должен состояться до конца 2026 года.

Наиболее вероятным соперником украинца станет Агит Кабайел, сообщают Новини.LIVE.

Чемпион мира Александр Усик одержал очередную трудную победу, на этот раз в кроссовер-бою против легенды кикбоксинга Рико Верхувена. Результат поединка вызвал ожесточенные споры, однако у украинца уже нет времени об этом думать. Впереди новый бой.

Кто станет соперником Усика

Несколько месяцев назад украинец заявил, что намерен провести еще три поединка. Обстоятельства могут измениться, но стоит рассчитывать именно на это заявление. Соответственно, у украинца впереди осталось два противостояния. И он уже получил три вызова.

Не исключено, что Александр Усик проведет третий поединок против Тайсона Фьюри, который уже выразил готовность выйти на ринг с украинцем. Также возможен реванш Рико Верхувена с чемпионом. Однако наиболее вероятным является бой с Агитом Кабайелом.

Читайте также:

Временный чемпион WBC вышел на ринг к Александру Усику сразу после победы над Рико Верхувеном. Он поздравил украинца с победой и выразил надежду, что на этот раз их очный бой состоится. Именно непобежденный немец является главным претендентом на поединок с Усиком.

Кабайел заявил, что Турки Аль-Шейх выступает за организацию этого поединка, и предложил провести его в Германии. Агит напомнил, что в этой стране живет много переселенцев из Украины, которые будут рады прийти на такое противостояние. Согласно заявлениям всех заинтересованных сторон, бой может пройти осенью 2026 года.

Ранее Новини.LIVE цитировали Александра Усика, который ответил на критику после победы над нидерландским соперником.

Также Новини.LIVE писали о том, что представители Рико Верхувена подали официальный протест на судейство в бою с Александром Усиком.