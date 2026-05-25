Усик може провести наступний бій уже восени 2026 року

Олександр Усик після бою з Ріко Верхувеном. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Український спортсмен Олександр Усик проведе ще щонайменше два бої у своїй кар'єрі. Він отримав виклик одразу від кількох опонентів. Наступний поєдинок має відбутися до кінця 2026 року.

Найімовірнішим суперником українця стане Агіт Кабайєл, повідомляють Новини.LIVE.

Чемпіон світу Олександр Усик здобув чергову важку перемогу, цього разу в кросовер-бою проти легенди кікбоксингу Ріко Верхувена. Результат поєдинку викликав запеклі суперечки, проте в українця вже немає часу про це думати. Попереду новий бій.

Хто стане суперником Усика

Кілька місяців тому українець заявив, що має намір провести ще три поєдинки. Обставини можуть змінитися, але варто розраховувати саме на цю заяву. Відповідно, в українця попереду залишилося два протистояння. І він уже отримав три виклики.

Не виключено, що Олександр Усик проведе третій поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, який уже висловив готовність вийти на ринг з українцем. Також можливий реванш Ріко Верхувена з чемпіоном. Однак найімовірнішим є бій з Агітом Кабайєлом.

Тимчасовий чемпіон WBC вийшов на ринг до Олександра Усика одразу після перемоги над Ріко Верхувеном. Він привітав українця з перемогою та висловив сподівання, що цього разу їхній очний бій відбудеться. Саме непереможений німець є головним претендентом на поєдинок з Усиком.

Кабайєл заявив, що Туркі Аль-Шейх виступає за організацію цього поєдинку, і запропонував провести його в Німеччині. Агіт нагадав, що в цій країні живе багато переселенців з України, які будуть раді прийти на таке протистояння. Згідно із заявами всіх зацікавлених сторін, бій може відбутися восени 2026 року.

