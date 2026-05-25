Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Що відомо про новий бій Усика: хто стане суперником

Що відомо про новий бій Усика: хто стане суперником

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 09:57
Усик може провести наступний бій уже восени 2026 року
Олександр Усик після бою з Ріко Верхувеном. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Український спортсмен Олександр Усик проведе ще щонайменше два бої у своїй кар'єрі. Він отримав виклик одразу від кількох опонентів. Наступний поєдинок має відбутися до кінця 2026 року.

Найімовірнішим суперником українця стане Агіт Кабайєл, повідомляють Новини.LIVE.

Чемпіон світу Олександр Усик здобув чергову важку перемогу, цього разу в кросовер-бою проти легенди кікбоксингу Ріко Верхувена. Результат поєдинку викликав запеклі суперечки, проте в українця вже немає часу про це думати. Попереду новий бій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хто стане суперником Усика

Кілька місяців тому українець заявив, що має намір провести ще три поєдинки. Обставини можуть змінитися, але варто розраховувати саме на цю заяву. Відповідно, в українця попереду залишилося два протистояння. І він уже отримав три виклики.

Не виключено, що Олександр Усик проведе третій поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, який уже висловив готовність вийти на ринг з українцем. Також можливий реванш Ріко Верхувена з чемпіоном. Однак найімовірнішим є бій з Агітом Кабайєлом.

Читайте також:

Тимчасовий чемпіон WBC вийшов на ринг до Олександра Усика одразу після перемоги над Ріко Верхувеном. Він привітав українця з перемогою та висловив сподівання, що цього разу їхній очний бій відбудеться. Саме непереможений німець є головним претендентом на поєдинок з Усиком.

Кабайєл заявив, що Туркі Аль-Шейх виступає за організацію цього поєдинку, і запропонував провести його в Німеччині. Агіт нагадав, що в цій країні живе багато переселенців з України, які будуть раді прийти на таке протистояння. Згідно із заявами всіх зацікавлених сторін, бій може відбутися восени 2026 року.

Раніше Новини.LIVE цитували Олександра Усика, який відповів на критику після перемоги над нідерландським суперником.

Також Новини.LIVE писали про те, що представники Ріко Верхувена подали офіційний протест на суддівство в бою з Олександром Усиком.

Олександр Усик бокс Агіт Кабаєл
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації