Верхувену на певний час заборонили проводити нові боксерські матчі

Ріко Верхувен після поразки в Єгипті. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Нідерландський спортсмен Ріко Верхувен найближчим часом не зможе вийти на ринг. Він уже попросив Олександра Усика про реванш після поразки в Єгипті, але такий поєдинок може відбутися нескоро. Кікбоксеру заборонили участь у змаганнях.

Причиною такого рішення стало занепокоєння за життя Верхувена, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport Bible.

Реклама

Ріко Верхувен провів другий боксерський бій у своїй кар'єрі. Цього разу 37-річний спорстмен поступився більш досвідченому супернику. Нідерландець домінував кілька раундів, але незадовго до завершення поєдинку пропустив кілька сильних ударів від Олександра Усика і побував у нокдауні.

Ріко Верхувен під час поєдинку. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Верхувен візьме паузу в кар'єрі

Нідерландському спортсмену присудили технічний нокаут в 11 раунді. Він збирається оскаржити це рішення, але результат боксерського бою залишиться незмінним. У майбутньому не виключено, що Ріко Верхувен повернеться на ринг.

Реклама

Цього точно не станеться протягом найближчого місяця. На цей термін кікбоксеру заборонено брати участь у боксерських поєдинках. Це стандартне правило для спортсменів, які програють бої технічним нокаутом. Заборона могла б становити два місяці, якби Ріко Верхувен програв чистим нокаутом.

Читайте також:

Реклама

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про слова Джейсона Стейтема, який підтримав одночасно і Олександра Усика, і Ріко Верхувена.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Василь Ломаченко після відновлення кар'єри може завоювати одразу два титули.

Реклама