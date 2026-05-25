Главная Спорт Верхувен не сможет выступать в боксе после поражения от Усика

Дата публикации 25 мая 2026 17:37
Верхувену на время запретили проводить новые боксерские матчи
Рико Верхувен после поражения в Египте. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Нидерландский спортсмен Рико Верхувен в ближайшее время не сможет выйти на ринг. Он уже попросил Александра Усика о реванше после поражения в Египте, но такой поединок может состояться нескоро. Кикбоксеру запретили участие в соревнованиях. 

Причиной такого решения стало беспокойство за жизнь Верхувена, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport Bible

Рико Верхувен провел второй боксерский бой в своей карьере. В этот раз 37-летний спорстмен уступил более опытному сопернику. Нидерландец доминировал несколько раундов, но незадолго до завершения поединка пропустил несколько сильных ударов от Александра Усика и побывал в нокдауне. 

Рико Верхувен
Рико Верхувен во время поединка. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Верхувен возьмет паузу в карьере 

Нидерландскому спортсмену присудили технический нокаут в 11 раунде. Он собирается оспорить это решение, но результат боксерского боя останется неизменным. В будущем не исключено, что Рико Верхувен вернется на ринг. 

Этого точно не случится в течение ближайшего месяца. На этот срок кикбоксеру запрещено участвовать в боксерских поединках. Это стандартное правило для спортсменов, которые проигрывают бои техническим нокаутом. Запрет мог бы составить два месяца, если бы Рико Верхувен проиграл чистым нокаутом. 

Напомним, Новини.LIVE писали о словах Джейсона Стейтема, который поддержал одновременно и Александра Усика, и Рико Верхувена. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Василий Ломаченко после возобновления карьеры может завоевать сразу два титула

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
