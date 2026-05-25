Ломаченко предложат титульный бой против Наваррете

Василий Ломаченко перед поединком. Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Боксер Василий Ломаченко может получить немедленный титульный бой после возвращения на ринг. Это подтвердил президент WBO Густаво Оливьери. Украинцу готовы санкционировать поединок против объединенного чемпиона второго полулегкого веса Эмануэля Наваррете.

Речь идет о боях за титулы WBO и IBF в категории до 59 кг, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News.

В настоящее время 38-летний Василий Ломаченко остается без промоутера после завершения сотрудничества с Top Rank. Последний бой украинец провел в мае 2024 года, когда досрочно победил Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в легком весе. Ожидалось, что Ломаченко продолжит карьеру в категории до 61,2 кг, где возможен бой против Джервонты Дэвиса, однако теперь появился вариант с возвращением во второй полулегкий дивизион.

Эмануэль Наваррете может встретиться на ринге с Василием Ломаченко. Фото: Steve Marcus/Getty Images

В WBO готовы одобрить бой Ломаченко и Наваррете

Президент WBO Густаво Оливьери заявил, что организация готова поддержать титульный поединок украинца. Он отметил, что Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом, экс-чемпионом мира в нескольких дивизионах и будущим членом Зала славы бокса. Решение об утверждении такого боя может быть принято единогласно.

Эмануэль Наваррете подходит к потенциальному поединку после досрочной победы над Эдуардо Нуньесом, благодаря которой объединил пояса WBO и IBF. В то же время обязательным претендентом на титул остается Чарли Суарес, который 11 июля должен провести бой против Мануэля Авилы. Именно решение Ломаченко о смене весовой категории станет ключевым фактором для организации чемпионского поединка.

