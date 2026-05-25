Ломаченку запропонують титульний бій проти Наваррете

Василь Ломаченко перед поєдинком. Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Боксер Василь Ломаченко може отримати негайний титульний бій після повернення на ринг. Це підтвердив президент WBO Густаво Олів'єрі. Українцю готові санкціонувати поєдинок проти об'єднаного чемпіона другої напівлегкої ваги Емануеля Наваррете.

Йдеться про бої за титули WBO та IBF у категорії до 59 кг, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Boxing News.

Наразі 38-річний Василь Ломаченко залишається без промоутера після завершення співпраці з Top Rank. Останній бій українець провів у травні 2024 року, коли достроково переміг Джорджа Камбососа-молодшого і завоював титул IBF у легкій вазі. Очікувалося, що Ломаченко продовжить кар'єру в категорії до 61,2 кг, де можливий бій проти Джервонти Девіса, однак тепер з'явився варіант із поверненням у другий напівлегкий дивізіон.

У WBO готові схвалити бій Ломаченка та Наваррете

Президент WBO Густаво Олів'єрі заявив, що організація готова підтримати титульний поєдинок українця. Він зазначив, що Ломаченко є дворазовим олімпійським чемпіоном, ексчемпіоном світу в декількох дивізіонах і майбутнім членом Зали слави боксу. Рішення про затвердження такого бою може бути ухвалено одноголосно.

Емануель Наваррете підходить до потенційного поєдинку після дострокової перемоги над Едуардо Нуньєсом, завдяки якій об'єднав пояси WBO та IBF. Водночас обов'язковим претендентом на титул залишається Чарлі Суарес, який 11 липня має провести бій проти Мануеля Авіли. Саме рішення Ломаченка про зміну вагової категорії стане ключовим фактором для організації чемпіонського поєдинку.

