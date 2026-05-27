Верхувен сравнил себя с Фьюри и подтвердил завершение карьеры

Рико Верхувен перед боем.

Нидерландский спортсмен Рико Верхувен впервые прокомментировал ход боя против Александра Усика. Экс-кикбоксер подробно описал, что происходило в последние мгновения 11 раунда. Именно тогда судья остановил бой.

Верхувен подтвердил, что не согласен с мнением рефери, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Ариэля Хельвани.

На протяжение большей части противостояния Рико Верхувен держал в напряжении Александра Усика. Размах рук, скорость и постоянный напор поставили перед украинцем сложную задачу, которую он смог решить только в 11 раунде. Однако исход поединка разочаровал многих поклонников бокса.

Рико Верхувен во время интервью.

Что Верхувен сказал о действиях судьи

Претендент на чемпионские пояса обрадовался, когда рефери завершил бой за 10 секунд до конца 11 раунда потому, что воспринял действия арбитра иначе. В тот момент Рико Верхувен подумал, что речь идет об окончании раунда, а значит появится возможность отдохнуть.

Нидерландец заявил, что у него в прошлом было много таких моментов, но почти всегда он восстанавливался и побеждал. Рико Верхувен подтвердил окончание карьеры в кикбоксинге и желание получить реванш с Александром Усиком. Команда спортсмена подала протест в Боксерскую комиссию Ближнего Востока.

Также Рико сравнил последние секунды 11 раунда с моментами в боях Усика с Фьюри, когда Тайсон побывал в нокдауне, но рефери не зафиксировал его. Также Верхувен вспомнил дуэль Фьюри и Уайлдера. По словам нидерландца, "Тайсон выпил чай с Богом", но потом встал и продолжил поединок.

