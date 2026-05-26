Фьюри сообщил о возвращении в ринг и назвал дату боя

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намекнул на скорое возвращение на ринг. Британец опубликовал новое видео из тренировочного лагеря и назвал дату возможного поединка.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Фьюри.

Тайсон Фьюри в тренировочном лагере. Фото: кадр из видео

Фьюри намекнул на возвращение

На видео, которое появилось в соцсетях британца, представитель команды Фьюри сообщил о начале подготовки к бою 1 августа.

Сам Тайсон также подтвердил дату и место предстоящего вечера бокса.

"Погнали, 1 августа, Дублин, Ирландия", — написал Фьюри.

Читайте также:

По информации источников, бой станет для британца разогревающим перед ожидаемым поединком против Энтони Джошуа, который планируют провести осенью. Имя соперника Фьюри пока официально не объявлено.

При этом Джошуа 25 июля должен провести поединок в Эр-Рияде против албанца Кристиана Пренги.

Промоутер Фрэнк Уоррен ранее заявлял, что соперник Тайсона объявят уже на этой неделе.

Также стало известно, что 1 августа в Дублине уже запланирован титульный бой за пояс IBO в суперлегком весе между Пирсом О'Лири и Марком Чемберленом. Ожидается, что Фьюри станет главной звездой вечера бокса.

В профессиональной карьере Фьюри одержал 35 побед, 24 из которых - нокаутом. Также в его активе два поражения и одна ничья.

Напомним, портал Новини.LIVE ранее рассказывал о перспективах воспитанника "Динамо", которому открылась возможность проявить себя на уровне основного состава.

Также Новини.LIVE сообщал, что после вылета "Жироны" из Ла Лиги украинские футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат могут продолжить карьеру в других командах.