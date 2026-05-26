Ф’юрі повідомив про повернення у ринг та назвав дату бою

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі натякнув на швидке повернення на ринг. Британець опублікував нове відео з тренувального табору та назвав дату можливого поєдинку.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Ф'юрі.

На відео, яке з’явилося в соцмережах британця, представник команди Ф’юрі повідомив про початок підготовки до бою 1 серпня.

Сам Тайсон також підтвердив дату та місце майбутнього вечора боксу.

"Погнали, 1 серпня, Дублін, Ірландія", — написав Ф’юрі.

За інформацією джерел, бій стане для британця розігрівочним перед очікуваним поєдинком проти Ентоні Джошуа, який планують провести восени. Ім’я суперника Ф’юрі наразі офіційно не оголошене.

При цьому Джошуа 25 липня має провести поєдинок в Ер-Ріяді проти албанця Крістіана Пренги.

Промоутер Френк Воррен раніше заявляв, що суперника Тайсона оголосять уже цього тижня.

Також стало відомо, що 1 серпня у Дубліні вже запланований титульний бій за пояс IBO у суперлегкій вазі між Пірсом О'Лірі та Марком Чемберленом. Очікується, що Ф’юрі стане головною зіркою вечора боксу.

У професійній кар’єрі Ф’юрі здобув 35 перемог, 24 з яких — нокаутом. Також у його активі дві поразки та одна нічия.

