Головна Спорт Жирона вилетіла: де гратимуть Циганков та Ванат

Жирона вилетіла: де гратимуть Циганков та Ванат

Дата публікації: 26 травня 2026 09:29
Циганков та Ванат готові до трансферу, у них є пропозиції про перехід
Віктор Циганков під час матчу. Фото: Javier Borrego/Europa Press via Getty Images

За підсумками сезону 2025/26 іспанська "Жирона" втратила місце в елітному дивізіоні. Команда Мічела Санчеса вилетіла до Сегунди. Це створило проблеми для футболістів збірної України, які виступають за каталонський клуб.

Віктор Циганков і Владислав Ванат мають пропозиції від інших команд, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Mundo Deportivo.

"Жирона" розпочала сезон 2025/26 із серії невдалих матчів. Наприкінці осені команда Мічела Санчеса набрала хід, але кінцівку чемпіонату провалила. Виліт було оформлено в домашньому матчі останнього туру, перемога в якому гарантувала каталонцям збереження місця в еліті. "Жирона" зіграла внічию з "Ельче", і наступний сезон проведе в Сегунді.

Владислав Ванат
Владислав Ванат на полі. Фото: Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images

Де гратимуть Ванат і Циганков

Ще навесні з'явилася інформація про те, що турецький "Трабзонспор" цікавиться послугами Віктора Циганкова. Нещодавно виник варіант ще й з "Аяксом". В Іспанії обговорюють, що саме цю команду очолить тренер "Жирони" Мічел, тож інтерес до українця тут явно не випадковий.

Форвард збірної України Владислав Ванат може продовжити кар'єру в Ла Лізі, де ним цікавляться відразу кілька клубів. Агент футболіста відвідав матч останнього туру "Вільярреал" — "Атлетіко". Саме "жовта субмарина" претендує на нападника.

Що стосується голкіпера Владислава Крапівцева, він може продовжити виступати за "Жирону" в Сегунді.

Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
