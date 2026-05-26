Главная Спорт Жирона вылетела: где будут играть Цыганков и Ванат

Дата публикации 26 мая 2026 09:29
Цыганков и Ванат готовы к трансферу, у них есть предложения о переходе
Виктор Цыганков во время матча. Фото: Javier Borrego/Europa Press via Getty Images

По итогам сезона 2025/26 испанская "Жирона" потеряла место в элитном дивизионе. Команда Мичела Санчеса вылетела в Сегунду. Это создало проблемы для футболистов сборной Украины, которые выступают за каталонский клуб. 

У Виктора Цыганкова и Владислава Ваната есть предложения от других команд, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo

"Жирона" начала сезон 2025/26 с серии неудачных матчей. В конце осени команда Мичела Санчеса набрала ход, но концовку чемпионата провалила. Вылет был оформлен в домашнем матче последнего тура, победа в котором ганатировала каталонцам сохранения места в элите. "Жирона" сыграла вничью с "Эльче", и следующий сезон проведет в Сегунде. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат на поле. Фото: Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images

Где будут играть Ванат и Цыганков 

Еще весной появилась информация о том, что турецкий "Трабзонспор" интересуется услугами Виктора Цыганкова. Недавно возник вариант еще и с "Аяксом". В Испании обсуждают, что именно эту команду возглавит тренер "Жироны" Мичел, так что интерес к украинцу тут явно не случаен. 

Форвард сборной Украины Владислав Ванат может продолжить карьеру в Ла Лиге, где им интересуются сразу несколько клубов. Агент футболиста посетил матч последнего тура "Вильярреал" — "Атлетико". Именно "желтая субмарина" претендует на нападающего. 

Что касается голкипера Владислава Крапивцева, он может продолжить выступать за "Жирону" в Сегунде. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
