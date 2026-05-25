Степаненко назвал роль Ярмоленко в сборной Украины

Андрей Ярмоленко перед матчем УПЛ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Известный футболист Тарас Степаненко завершил карьеру игрока. Его последним клубом стал "Колос". Ветеран сосредоточится на тренерской деятельности.

Степаненко будет отвечать за мотивацию футболистов в сборной Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ПРОФУТБОЛ Digital".

Тарас Степаненко подтвердил, что у него хорошие отношения с молодыми украинскими футболистами. У бывшего хавбека есть авторитет в национальной команде, и тренерский штаб намерен это использовать. Наставник отметил, что ему нравится, когда игроки прогрессируют. При этом методы работы экс-полузащитник могут быть достаточно жесткими.

Завершение карьеры Тараса Степаненко. Фото: УНИАН

Ярмоленко вернется в сборную Украины

Новый главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера уже огласил список команды на ближайшие товарищеские матчи. В нем нашлось место еще одному ветерану, который не играл в последние годы у Сергея Реброва.

Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко снова сможет выйти на поле в сборной Украины. У него будет шанс стать лучшим голеадором в истории команды, однако главная миссия футболиста заключается в другом.

Читайте также:

"Мы с ним общались, конечно, я ему сказал, что на нем тоже большая ответственность. Он, как опытный футболист, много прошедший за карьеру, должен помогать. Несомненно он авторитет в сборной, поэтому я думаю, что Андрюха все сделает", — рассказал Степаненко.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что летом в киевском "Динамо" получат шанс проявить себя несколько молодых воспитанников.

Ранее Новини.LIVE писали, что актер Джейсон Стейтем сказал о победе Александра Усика над Рико Верхувеном.