Динамо вырвало победу у Кудривки в матче с пятью голами

Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" завершило сезон волевой победой над "Кудривкой" в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги. Команда Игоря Костюка уступала после первого тайма, но сумела перевернуть игру после перерыва.

O результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" одержало волевую победу

Киевляне активно начали матч и открыли счет на 22-й минуте. После подачи углового Михавко выиграл борьбу в штрафной и головой отправил мяч в сетку.

Однако в конце первого тайма "Кудривка" перехватила инициативу и начала больше атаковать. Сначала Сторчоус воспользовался ошибкой Нещерета после подачи углового и сравнял счет, а уже на 45-й минуте тот же Сторчоус оформил дубль точным ударом в девятку после комбинации с участием Овуса и Козака.

После перерыва Костюк сразу бросил в бой Шапаренко и Буяльского, что существенно повлияло на игру киевлян. "Динамо" начало значительно больше контролировать мяч и давить на соперника.

На 61-й минуте Пономаренко сравнял счет после передачи Буяльского и подачи Караваева. Форвард мощно пробил под перекладину без шансов для Яшкова.

После второго гола киевляне продолжили атаковать и создавать моменты у ворот гостей. Самым активным впереди был Ярмоленко, который регулярно находил партнеров передачами в штрафную площадь.

Победный мяч киевляне забили на 82-й минуте. Ярмоленко в касание вывел Герреро на ударную позицию, а нападающий первым касанием пробил в ближний угол.

В итоге "Динамо" победило со счетом 3:2 и завершило сезон на четвертом месте. "Кудривка" финишировала в зоне переходных матчей.

На счету Ярмоленко осталось 123 гола и он не смог стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ. Для рекорда футболисту не хватило одного гола.

"Динамо" — "Кудривка" — 3:2

Голы: Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 — Сторчоус, 36, 45.

"Динамо": 35. Нещерет — 13. Коробов (20. Караваев, 54), 4. Попов (34.

Захарченко, 75), 32. Михавко, 44. Дубинчак — 6. Бражко, 5. Яцик (10. Шапаренко, 46), 8. Пихаленок (29. Буяльский, 46), 7. Ярмоленко, 9. Волошин — 11. Пономаренко (39. Герреро, 81).

"Кудривка": 37. Яшков — 39. Мачелюк, 22. Векляк, 69. Потимков, 74. Фарина — 14. Кая, 19. Думанюк, 8. Сторчоус (21. Глущенко, 71), 20. Свитюха (7. Беляев, 62), 10. Козак — 24. Овусу (77. Легостаев, 71).

Предупреждены: Пономаренко, 10, Буяльский, 87 — Потимков, 10.

