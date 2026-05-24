Динамо вирвало перемогу у Кудрівки в матчі з п’ятьма голами

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" завершило сезон вольовою перемогою над "Кудрівкою" у матчі 30-го туру Української Прем’єр-ліги. Команда Ігора Костюка поступалася після першого тайму, але зуміла перевернути гру після перерви.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" здобуло вольову перемогу

Кияни активно розпочали матч та відкрили рахунок на 22-й хвилині. Після подачі кутового Михавко виграв боротьбу у штрафному та головою відправив м’яч у сітку.

Однак наприкінці першого тайму "Кудрівка" перехопила ініціативу та почала більше атакувати. Спершу Сторчоус скористався помилкою Нещерета після подачі кутового та зрівняв рахунок, а вже на 45-й хвилині той самий Сторчоус оформив дубль точним ударом у дев’ятку після комбінації за участю Овусу та Козака.

Після перерви Костюк одразу кинув у бій Шапаренка та Буяльського, що суттєво вплинуло на гру киян. "Динамо" почало значно більше контролювати м’яч та тиснути на суперника.

На 61-й хвилині Пономаренко зрівняв рахунок після передачі Буяльського та подачі Караваєва. Форвард потужно пробив під поперечину без шансів для Яшкова.

Після другого гола кияни продовжили атакувати та створювати моменти біля воріт гостей. Найактивнішим попереду був Ярмоленко, який регулярно знаходив партнерів передачами у штрафний майданчик.

Переможний м’яч кияни забили на 82-й хвилині. Ярмоленко у дотик вивів Герреро на ударну позицію, а нападник першим дотиком пробив у ближній кут.

У підсумку "Динамо" перемогло з рахунком 3:2 та завершило сезон на четвертому місці. "Кудрівка" фінішувала у зоні перехідних матчів.

На рахунку Ярмоленка залишилося 123 голи й він не зміг стати найкращим бомбардиром в історії УПЛ. Для рекорду футболісту забракло одного гола.

"Динамо" — "Кудрівка" — 3:2

Голи: Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 — Сторчоус, 36, 45.

"Динамо": 35. Нещерет — 13. Коробов (20. Караваєв, 54), 4. Попов (34.

Захарченко, 75), 32. Михавко, 44. Дубінчак — 6. Бражко, 5. Яцик (10. Шапаренко, 46), 8. Пiхальонок (29. Буяльський, 46), 7. Ярмоленко, 9. Волошин — 11. Пономаренко (39. Герреро, 81).

"Кудрівка": 37. Яшков — 39. Мачелюк, 22. Векляк, 69. Потiмков, 74. Фарина — 14. Кая, 19. Думанюк, 8. Сторчоус (21. Глущенко, 71), 20. Світюха (7. Бєляєв, 62), 10. Козак — 24. Овусу (77. Лєгостаєв, 71).

Попереджені: Пономаренко, 10, Буяльський, 87 — Потімков, 10.

