Головна Спорт В результаті удару по Києву постраждав стадіон Динамо

В результаті удару по Києву постраждав стадіон Динамо

Дата публікації: 24 травня 2026 11:47
Росія пошкодила стадіон Динамо у Києві перед матчем УПЛ
Стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського. Фото: "Динамо" Київ

У ніч на 24 травня Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Одним із міст, яке найбільше постраждало від атаки, став Києв та його центральна частина.

Про наслідки атаки повідомив портал Новини.LIVE з посиланням пресслужбу клубу.

Пошкодження на стадіоні "Динамо". Фото: Telegram канал INSIDER UA

У Києві пошкоджено стадіон "Динамо"

У Києві уламки збитих цілей пошкодили стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. У мережі з’явилися кадри наслідків атаки — на кадрах видно вибиті двері та пошкоджене скло біля входу на арену.

Попри пошкодження, вже сьогодні, 24 травня, на стадіоні запланований матч 30-го туру Української Прем’єр-ліги між "Динамо" та "Кудрівкою".

Стартовий свисток зустрічі запланований на 13:00 за київським часом.

"Ми щиро співчуваємо всім постраждалим та дякуємо кожному, хто цієї ночі рятував, допомагав, захищав Україну та продовжує це робити просто зараз.

Попри все, матч відбудеться за розкладом. Бо українців неможливо зламати", — йдеться в заяві "Динамо". 

Пошкодження на стадіоні "Динамо". Фото: Telegram канал INSIDER UA
Пошкодження на стадіоні "Динамо". Фото: Telegram канал INSIDER UA

Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського є домашньою ареною київського клубу та одним із найвідоміших футбольних стадіонів України. За кілька днів до атаки на арені футболісти столичного клубу провели товариський матч з бійцями ГУР МО України.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
