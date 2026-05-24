Росія пошкодила стадіон Динамо у Києві перед матчем УПЛ

Стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

У ніч на 24 травня Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Одним із міст, яке найбільше постраждало від атаки, став Києв та його центральна частина.

Про наслідки атаки повідомив портал Новини.LIVE з посиланням пресслужбу клубу.

У Києві пошкоджено стадіон "Динамо"

У Києві уламки збитих цілей пошкодили стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. У мережі з’явилися кадри наслідків атаки — на кадрах видно вибиті двері та пошкоджене скло біля входу на арену.

Попри пошкодження, вже сьогодні, 24 травня, на стадіоні запланований матч 30-го туру Української Прем’єр-ліги між "Динамо" та "Кудрівкою".

Стартовий свисток зустрічі запланований на 13:00 за київським часом.

"Ми щиро співчуваємо всім постраждалим та дякуємо кожному, хто цієї ночі рятував, допомагав, захищав Україну та продовжує це робити просто зараз.

Попри все, матч відбудеться за розкладом. Бо українців неможливо зламати", — йдеться в заяві "Динамо".

Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського є домашньою ареною київського клубу та одним із найвідоміших футбольних стадіонів України. За кілька днів до атаки на арені футболісти столичного клубу провели товариський матч з бійцями ГУР МО України.

