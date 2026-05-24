Россия повредила стадион Динамо в Киеве перед матчем УПЛ

В результате удара по Киеву пострадал стадион Динамо
В ночь на 24 мая Российская Федерация массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Одним из городов, который больше всего пострадал от атаки, стал Киев и его центральная часть.
О последствиях атаки сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на источники в соцсетях.
В Киеве поврежден стадион "Динамо"
В Киеве обломки сбитых целей повредили стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. В сети появились кадры последствий атаки — на кадрах видно выбитые двери и поврежденное стекло у входа на арену.
Официальных заявлений от киевского клуба о последствиях удара по состоянию на утро не поступало.
Несмотря на повреждения, уже сегодня, 24 мая, на стадионе запланирован матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Кудривкой".
Стартовый свисток встречи запланирован на 13:00 по киевскому времени.
Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского является домашней ареной киевского клуба и одним из самых известных футбольных стадионов Украины. За несколько дней до атаки на арене футболисты столичного клуба провели товарищеский матч с бойцами ГУР МО Украины.
