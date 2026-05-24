Россия повредила стадион Динамо в Киеве перед матчем УПЛ

Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского. Фото: "Динамо" Киев

В ночь на 24 мая Российская Федерация массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Одним из городов, который больше всего пострадал от атаки, стал Киев и его центральная часть.

О последствиях атаки сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на источники в соцсетях.

Повреждения на стадионе "Динамо". Фото: Telegram канал INSIDER UA

В Киеве поврежден стадион "Динамо"

В Киеве обломки сбитых целей повредили стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского. В сети появились кадры последствий атаки — на кадрах видно выбитые двери и поврежденное стекло у входа на арену.

Официальных заявлений от киевского клуба о последствиях удара по состоянию на утро не поступало.

Повреждения на стадионе "Динамо". Фото: Telegram канал INSIDER UA

Повреждения на стадионе "Динамо". Фото: Telegram канал INSIDER UA

Несмотря на повреждения, уже сегодня, 24 мая, на стадионе запланирован матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Кудривкой".

Читайте также:

Стартовый свисток встречи запланирован на 13:00 по киевскому времени.

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского является домашней ареной киевского клуба и одним из самых известных футбольных стадионов Украины. За несколько дней до атаки на арене футболисты столичного клуба провели товарищеский матч с бойцами ГУР МО Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Рико Верхувен превзошел Александра Усика по количеству нанесенных ударов в поединке.

Кроме того, Новини.LIVE писал о видео решающего момента боя, в котором Усик досрочно одолел нидерландского кикбоксера.