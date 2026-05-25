Суркис анонсировал важное для Динамо событие

Игроки "Динамо" празднуют победу в Кубке Украины.

Сезон 2025/26 получился противоречивым для киевского "Динамо". Команда не сумела защитить чемпионский титул, но не осталась без трофея. Подопечные Игоря Костюка сумели завоевать Кубок Украины.

Президент "Динамо" Игорь Суркис выступил с важным заявлением, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Столичная команда будет представлена в еврокубках осенью 2026 года. Речь идет о квалификации Лиги Европы, хотя эксперты уверены, что у "Динамо" хорошие шансы выйти в Лигу Конференций. При этом представитель столичной команды Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ, а Александр Пихаленок вписал свое имя в истории благодаря количеству ассистов.

Президент "Динамо" Игорь Суркис.

Как Игорь Суркис оценил сезон

Президент "Динамо" поблагодарил защитников Украины, благодаря которым команда имеет возможность играть в футбол. Он не забыл и о болельщиках, поддерживающих команду даже в сложные времена.

Суркис заявил, что "Динамо" завершило сезон на мажорной ноте благодаря победе в Кубке Украины. Он заявил, что команда усвоила уроки и сделает выводы, чтобы не повторять ошибок.

"Динамо" подтвердило волевой победой статус новоиспеченных обладателей Кубка Украины. Будем надеяться, что эти успехи станут своеобразным мостиком в грядущий сезон, на финише которого наш клуб будет отмечать 100-летие своего основания", — заявил Суркис.

