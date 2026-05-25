Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Суркис пообещал сделать выводы об игре Динамо в этом сезоне

Суркис пообещал сделать выводы об игре Динамо в этом сезоне

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 13:49
Суркис анонсировал важное для Динамо событие
Игроки "Динамо" празднуют победу в Кубке Украины. Фото: пресс-служба клуба

Сезон 2025/26 получился противоречивым для киевского "Динамо". Команда не сумела защитить чемпионский титул, но не осталась без трофея. Подопечные Игоря Костюка сумели завоевать Кубок Украины. 

Президент "Динамо" Игорь Суркис выступил с важным заявлением, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "бело-синих". 

Столичная команда будет представлена в еврокубках осенью 2026 года. Речь идет о квалификации Лиги Европы, хотя эксперты уверены, что у "Динамо" хорошие шансы выйти в Лигу Конференций. При этом представитель столичной команды Матвей Пономаренко стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ, а Александр Пихаленок вписал свое имя в истории благодаря количеству ассистов. 

Игорь Суркис
Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Как Игорь Суркис оценил сезон 

Президент "Динамо" поблагодарил защитников Украины, благодаря которым команда имеет возможность играть в футбол. Он не забыл и о болельщиках, поддерживающих команду даже в сложные времена. 

Суркис заявил, что "Динамо" завершило сезон на мажорной ноте благодаря победе в Кубке Украины. Он заявил, что команда усвоила уроки и сделает выводы, чтобы не повторять ошибок

Читайте также:

"Динамо" подтвердило волевой победой статус новоиспеченных обладателей Кубка Украины. Будем надеяться, что эти успехи станут своеобразным мостиком в грядущий сезон, на финише которого наш клуб будет отмечать 100-летие своего основания", — заявил Суркис. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в киевское "Динамо" могут вернуться несколько футболистов из аренд. 

Также Новини.LIVE сообщали о вероятном новом сопернике и сроках проведения боя Александра Усика. 

Динамо УПЛ Игорь Суркис
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации