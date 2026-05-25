Суркіс анонсував важливу для Динамо подію

Сезон 2025/26 вийшов суперечливим для київського "Динамо". Команда не зуміла захистити чемпіонський титул, але не залишилася без трофея. Підопічні Ігоря Костюка зуміли завоювати Кубок України.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс виступив із важливою заявою, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "біло-синіх".

Столична команда буде представлена в єврокубках восени 2026 року. Йдеться про кваліфікацію Ліги Європи, хоча експерти впевнені, що у "Динамо" хороші шанси вийти в Лігу Конференцій. При цьому представник столичної команди Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону в УПЛ, а Олександр Піхальонок вписав своє ім'я в історію завдяки кількості асистів.

Як Ігор Суркіс оцінив сезон

Президент "Динамо" подякував захисникам України, завдяки яким команда має можливість грати у футбол. Він не забув і про вболівальників, які підтримують команду навіть у складні часи.

Суркіс заявив, що "Динамо" завершило сезон на мажорній ноті завдяки перемозі в Кубку України. Він заявив, що команда засвоїла уроки і зробить висновки, щоб не повторювати помилок.

"Динамо" підтвердило вольовою перемогою статус новоспечених володарів Кубка України. Будемо сподіватися, що ці успіхи стануть своєрідним містком у прийдешній сезон, на фініші якого наш клуб відзначатиме 100-річчя свого заснування", — заявив Суркіс.

