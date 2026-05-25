Динамо поверне з оренди ще двох молодих вихованців

Антон Царенко у складі "Динамо".

Тренерський штаб київського "Динамо" готується до літнього міжсезоння. До команди з оренд повернуться декілька футболістів. У них буде шанс змінити думку Ігоря Костюка і закріпитися в складі.

При цьому "Динамо" заздалегідь підшукує варіанти подальшої оренди деяким футболістам, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Динамо Київ Inside".

Багато молодих гравців київського "Динамо" провели сезон 2025/26 в інших командах на правах оренди. Більшість із них повернеться до столиці влітку, за винятком Навіна Малиша, який дограє календарний рік у "Зорі".

Плани "Динамо" щодо орендованих футболістів

Захисник столичної команди Олександр Сирота з великою часткою ймовірності продовжить кар'єру в турецькому "Амеде", який хоче продовжити оренду футболіста. Інша справа Антон Царенко та Максим Дячук, які грали нинішній сезон за польську "Лехію".

Обидва гравці влітку повернуться в "Динамо". Тренерський штаб київської команди оцінить форму гравців на тренуваннях і в контрольних матчах, після чого можливі два сценарії розвитку подій. Їх або залишать у складі "біло-синіх", або знайдуть варіанти для нових оренд.

