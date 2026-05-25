Вихованець Динамо отримає новий шанс закріпитися в основі команди

Дата публікації: 25 травня 2026 10:42
Динамо поверне з оренди ще двох молодих вихованців
Антон Царенко у складі "Динамо". Фото: прес-служба клубу

Тренерський штаб київського "Динамо" готується до літнього міжсезоння. До команди з оренд повернуться декілька футболістів. У них буде шанс змінити думку Ігоря Костюка і закріпитися в складі.

При цьому "Динамо" заздалегідь підшукує варіанти подальшої оренди деяким футболістам, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Динамо Київ Inside".

Багато молодих гравців київського "Динамо" провели сезон 2025/26 в інших командах на правах оренди. Більшість із них повернеться до столиці влітку, за винятком Навіна Малиша, який дограє календарний рік у "Зорі".

Максим Дячук
Максим Дячук на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Плани "Динамо" щодо орендованих футболістів

Захисник столичної команди Олександр Сирота з великою часткою ймовірності продовжить кар'єру в турецькому "Амеде", який хоче продовжити оренду футболіста. Інша справа Антон Царенко та Максим Дячук, які грали нинішній сезон за польську "Лехію".

Обидва гравці влітку повернуться в "Динамо". Тренерський штаб київської команди оцінить форму гравців на тренуваннях і в контрольних матчах, після чого можливі два сценарії розвитку подій. Їх або залишать у складі "біло-синіх", або знайдуть варіанти для нових оренд.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про перехід ключового захисника київського "Динамо" до складу донецького "Шахтаря".

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що Андрій Ярмоленко не зміг стати рекордсменом УПЛ за забитими голами. 

Динамо Антон Царенко Максим Дячук
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
