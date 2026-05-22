Головна Спорт Костюк поверне в Динамо з оренди двох гравців

Костюк поверне в Динамо з оренди двох гравців

Дата публікації: 22 травня 2026 18:01
Костюк розраховує в новому сезоні на Діалло та Рубчинського
Самба Діалло на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" завершує сезон із суперечливими емоціями. Команда провалила виступи в Прем'єр-лізі, але зуміла виграти Кубок України. Восени "біло-сині" зіграють у єврокубках.

Столичній команді необхідно посилити склад перед кваліфікацією Ліги Європи, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Інсайди від Пасічника 2.0".

Про трансферні плани "Динамо" поки що нічого не відомо, крім того, що київський клуб буде активно працювати на літньому ринку. "Біло-сині" намагатимуться зберегти лідерів команди, а також повернути кілька футболістів з оренди.

Валентин Рубчинский
Валентин Рубчинський у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Костюк дасть шанс двом гравцям

Йдеться про півзахисників Валентина Рубчинського та Самбу Діалло. Українець провів нинішній сезон у "Карпатах", де не зумів стати основним футболістом. Сенегалець виступав за "Рух", часто виходив на поле, проте не продемонстрував тієї результативності, яку від нього чекали.

Нагадаємо, раніше стало відомо про інтерес мадридського "Реала" до захисника "ПСЖ" Іллі Забарного.

Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
