Костюк рассчитывает в новом сезоне на Диалло и Рубчинского

Самба Диалло на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" завершает сезон с противоречивыми эмоциями. Команда провалила выступления в Премьер-лиге, но сумела выиграть Кубок Украины. Осенью "бело-синие" сыграют в еврокубках.

Столичной команде необходимо усилить состав перед квалификацией Лиги Европы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Инсайды от Пасечника 2.0".

О трансферных планах "Динамо" пока ничего не известно кроме того, что киевский клуб будет активно работать на летнем рынке. "Бело-синие" постараются сохранить лидеров команды, а также вернуть несколько футболистов из аренды.

Валентин Рубчинский в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Костюк даст шанс двум игрокам

Речб идет о полузащитниках Валентине Рубчинском и Самбе Диалло. Украинец провел нынешний сезон в "Карпатах", где не сумел стать основным футболистом. Сенегалец выступал за "Рух", часто выходил на поле, однако не продемонстрировал той результативности, которую от него ждали.

Напомним, ранее стало известно об интересе мадридского "Реала" к защитнику "ПСЖ" Илье Забарному.

Читайте также:

А бывший лидер сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович решил попробовать силы в боксе, он может сразить со звездой из Великобритании.