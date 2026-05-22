Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк вернет в Динамо из аренды двух игроков

Костюк вернет в Динамо из аренды двух игроков

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 18:01
Костюк рассчитывает в новом сезоне на Диалло и Рубчинского
Самба Диалло на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" завершает сезон с противоречивыми эмоциями. Команда провалила выступления в Премьер-лиге, но сумела выиграть Кубок Украины. Осенью "бело-синие" сыграют в еврокубках. 

Столичной команде необходимо усилить состав перед квалификацией Лиги Европы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Инсайды от Пасечника 2.0". 

О трансферных планах "Динамо" пока ничего не известно кроме того, что киевский клуб будет активно работать на летнем рынке. "Бело-синие" постараются сохранить лидеров команды, а также вернуть несколько футболистов из аренды.  

Валентин Рубчинский
Валентин Рубчинский в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Костюк даст шанс двум игрокам 

Речб идет о полузащитниках Валентине Рубчинском и Самбе Диалло. Украинец провел нынешний сезон в "Карпатах", где не сумел стать основным футболистом. Сенегалец выступал за "Рух", часто выходил на поле, однако не продемонстрировал той результативности, которую от него ждали. 

Напомним, ранее стало известно об интересе мадридского "Реала" к защитнику "ПСЖ" Илье Забарному. 

Читайте также:

А бывший лидер сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович решил попробовать силы в боксе, он может сразить со звездой из Великобритании. 

Динамо Самба Диалло Валентин Рубчинский
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации