Головна Спорт Ветеран київського Динамо підписав контракт з донецьким Шахтарем

Дата публікації: 24 травня 2026 23:46
Караваєв несподівано повернеться у Шахтар — відомі деталі контракту
Олександр Караваєв. Фото:"Динамо" Київ

Правий захисник Олександр Караваєв визначився зі своїм майбутнім після завершення сезону в київському "Динамо". Досвідчений футболіст повернеться до клубу, в системі якого розпочинав професійну кар’єру.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.

Александр Караваев
Повідомлення від ТаТоТаке. Фото: скриншот

Караваєв повернеться додому

За інформацією джерела, 34-річний захисник погодив умови контракту із "Шахтарем" та підписав угоду на два роки. Таким чином Караваєв вдруге у кар’єрі стане гравцем донецького клубу, який його виховав.

Контракт футболіста з "Динамо" завершується 30 червня 2026 року. Наразі відомо, що кияни не планували довгострокове продовження співпраці, а сам гравець отримав пропозицію від "Шахтаря" на два роки.

Караваєв є вихованцем академії донецького клубу. У системі "гірників" він виступав за молодіжні команди та "Шахтар-2", однак за першу команду так і не дебютував в офіційних матчах.

Читайте також:

Протягом кар’єри футболіст також грав за "Севастополь", луганську "Зорю" та турецький "Фенербахче". Саме у складі "Зорі" Караваєв став одним із найкращих українських флангових гравців чемпіонату та привернув увагу збірної України.

До "Динамо" захисник перейшов у 2019 році. За цей час він провів понад 200 матчів за київський клуб, забив 16 голів та віддав 26 результативних передач.

У сезоні-2025/26 Караваєв зіграв 22 матчі в УПЛ, у яких забив чотири м’ячі та зробив п’ять асистів. Також футболіст регулярно викликався до збірної України, за яку провів 50 матчів.

Динамо УПЛ Олександр Караваєв
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
