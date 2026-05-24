Караваев неожиданно вернется в Шахтер — известны детали контракта

Александр Караваев. Фото: "Динамо" Киев

Правый защитник Александр Караваев определился со своим будущим после завершения сезона в киевском "Динамо". Опытный футболист вернется в клуб, в системе которого начинал профессиональную карьеру.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке.

Караваев вернется домой

По информации источника, 34-летний защитник согласовал условия контракта с "Шахтером" и подписал соглашение на два года. Таким образом Караваев во второй раз в карьере станет игроком донецкого клуба, который его воспитал.

Контракт футболиста с "Динамо" завершается 30 июня 2026 года. Известно, что киевляне не планировали долгосрочное продолжение сотрудничества, а сам игрок получил предложение от "Шахтера" на два года.

Караваев является воспитанником академии донецкого клуба. В системе "горняков" он выступал за молодежные команды и "Шахтер-2", однако за первую команду так и не дебютировал в официальных матчах.

В течение карьеры футболист также играл за "Севастополь", луганскую "Зарю" и турецкий "Фенербахче". Именно в составе "Зари" Караваев стал одним из лучших украинских фланговых игроков чемпионата и привлек внимание сборной Украины.

В "Динамо" защитник перешел в 2019 году. За это время он провел более 200 матчей за киевский клуб, забил 16 голов и отдал 26 результативных передач.

В сезоне-2025/26 Караваев сыграл 22 матча в УПЛ, в которых забил четыре мяча и сделал пять ассистов. Также футболист регулярно вызывался в сборную Украины, за которую провел 50 матчей.

