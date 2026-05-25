Главная Спорт Воспитанник Динамо получит новый шанс закрепиться в основе команды

Дата публикации 25 мая 2026 10:42
Динамо вернет из аренды еще двух молодых воспитанников
Антон Царенко в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Тренерский штаб киевского "Динамо" готовится к летнему межсезонью. В команду из аренд вернутся несколько футболистов. У них будет шанс изменить мнение Игоря Костюка и закрепиться в составе. 

При этом "Динамо" заранее подыскивает варианты дальнейшей аренды некоторым футболистам, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Динамо Киев Inside". 

Многие молодые игроки киевского "Динамо" провели сезон 2025/26 в других командах на правах аренды. Большинство из них вернется в столицу летом, за исключением Навина Малыша, который доиграет календарный год в "Заре". 

Максим Дячук
Максим Дячук на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Планы "Динамо" по арендованным футболистам 

Защитник столичной команды Александр Сирота с большой долей вероятности продолжит карьеру в турецком "Амеде", который хочет продлить аренду футболиста. Другое дело Антон Царенко и Максим Дячук, игравшие нынешний сезон за польскую "Лехию". 

Оба игрока летом вернутся в "Динамо". Тренерский штаб киевской команды оценит форму игроков на тренировках и в контрольных матчах, после чего возможны два сценария развития событий. Их либо оставят в составе "бело-синих", либо найдут варианты для новых аренд. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
