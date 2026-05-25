Степаненко назвав роль Ярмоленка у збірній України

Андрій Ярмоленко перед матчем УПЛ. Фото: пресслужба "Динамо"

Відомий футболіст Тарас Степаненко завершив кар'єру гравця. Його останнім клубом став "Колос". Ветеран зосередиться на тренерській діяльності.

Степаненко відповідатиме за мотивацію футболістів у збірній України, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "ПРОФУТБОЛ Digital".

Тарас Степаненко підтвердив, що у нього хороші стосунки з молодими українськими футболістами. У колишнього хавбека є авторитет у національній команді, і тренерський штаб має намір це використовувати. Наставник зазначив, що йому подобається, коли гравці прогресують. При цьому методи роботи експівзахисник можуть бути досить жорсткими.

Завершення кар'єри Тараса Степаненка. Фото: УНІАН

Ярмоленко повернеться до збірної України

Новий головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера вже оголосив список команди на найближчі товариські матчі. У ньому знайшлося місце ще одному ветерану, який не грав останніми роками у Сергія Реброва.

Півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко знову зможе вийти на поле у збірній України. У нього буде шанс стати найкращим голеадором в історії команди, однак головна місія футболіста полягає в іншому.

"Ми з ним спілкувалися, звичайно, я йому сказав, що на ньому теж велика відповідальність. Він, як досвідчений футболіст, який багато пройшов за кар'єру, повинен допомагати. Безсумнівно він авторитет у збірній, тому я думаю, що Андрюха все зробить", — розповів Степаненко.

