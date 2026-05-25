Степаненко назвав роль Ярмоленка у збірній України

Степаненко розкрив причину повернення Ярмоленка до збірної України
Відомий футболіст Тарас Степаненко завершив кар'єру гравця. Його останнім клубом став "Колос". Ветеран зосередиться на тренерській діяльності.
Степаненко відповідатиме за мотивацію футболістів у збірній України, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "ПРОФУТБОЛ Digital".
Тарас Степаненко підтвердив, що у нього хороші стосунки з молодими українськими футболістами. У колишнього хавбека є авторитет у національній команді, і тренерський штаб має намір це використовувати. Наставник зазначив, що йому подобається, коли гравці прогресують. При цьому методи роботи експівзахисник можуть бути досить жорсткими.
Ярмоленко повернеться до збірної України
Новий головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера вже оголосив список команди на найближчі товариські матчі. У ньому знайшлося місце ще одному ветерану, який не грав останніми роками у Сергія Реброва.
Півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко знову зможе вийти на поле у збірній України. У нього буде шанс стати найкращим голеадором в історії команди, однак головна місія футболіста полягає в іншому.
"Ми з ним спілкувалися, звичайно, я йому сказав, що на ньому теж велика відповідальність. Він, як досвідчений футболіст, який багато пройшов за кар'єру, повинен допомагати. Безсумнівно він авторитет у збірній, тому я думаю, що Андрюха все зробить", — розповів Степаненко.
