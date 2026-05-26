Усик после боя с Верхувеном вернулся не в Украину после боя

Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Испанию после боя с Рико Верхувеном. Украинский боксер сообщил, что уже покинул Египет.

Усик будет восстанавливаться в своем тренировочном лагере, сообщил портал Новини.LIVE.

Сообщение Усика после возвращения в Испанию. Фото: t.me/Usyk17

Усик показал восстановление в Испании

В соцсетях Усик показал видео после прибытия в Испанию и место в Валенсии, где будет проходить восстановление после тяжелого поединка.

"Вернулся в Испанию и сразу оказался там, где чувствую себя как дома", — написал украинец.

Именно в Испании Усик проводил тренировочный лагерь перед боем с Верхувеном. Там также проживает часть семьи боксера, в частности его сыновья.

В ночь на 24 мая Усик провел бой против нидерландского кикбоксера в Гизе на фоне египетских пирамид. Украинец проигрывал по ходу боя, но победил досрочно благодаря странному решению рефери.

После поединка команда Верхувена подала протест из-за остановки боя в конце 11-го раунда, однако официальный результат пока остается в силе.

