Усик після бою з Верхувеном повернувся не в Україну

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик повернувся до Іспанії після бою з Ріко Верхувеном. Український боксер повідомив, що вже залишив Єгипет.

Усик буде відновлюватись у своєму тренувальному таборі, повідомив портал Новини.LIVE.

Повідомлення Усика після повернення в Іспанію. Фото: t.me/Usyk17

Усик показав відновлення в Іспанії

У соцмережах Усик показав відео після прибуття до Іспанії та місце у Валенсії, де проходитиме відновлення після важкого поєдинку.

"Повернувся до Іспанії й одразу опинився там, де почуваюся як вдома", — написав українець.

Саме в Іспанії Усик проводив тренувальний табір перед боєм з Верхувеном. Там також проживає частина родини боксера, зокрема його сини.

У ніч на 24 травня Усик провів бій проти нідерландського кікбоксера у Гізі на тлі єгипетських пірамід. Українець програвав по ходу бою, але переміг достроково завдяки дивному рішенні рефері.

Після поєдинку команда Верхувена подала протест через зупинку бою наприкінці 11-го раунду, однак офіційний результат наразі залишається чинним.

