Усик після бою з Верхувеном повернувся не в Україну

Усик повернувся туди, де почувається як удома
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик повернувся до Іспанії після бою з Ріко Верхувеном. Український боксер повідомив, що вже залишив Єгипет.
Усик буде відновлюватись у своєму тренувальному таборі, повідомив портал Новини.LIVE.
Усик показав відновлення в Іспанії
У соцмережах Усик показав відео після прибуття до Іспанії та місце у Валенсії, де проходитиме відновлення після важкого поєдинку.
"Повернувся до Іспанії й одразу опинився там, де почуваюся як вдома", — написав українець.
Саме в Іспанії Усик проводив тренувальний табір перед боєм з Верхувеном. Там також проживає частина родини боксера, зокрема його сини.
У ніч на 24 травня Усик провів бій проти нідерландського кікбоксера у Гізі на тлі єгипетських пірамід. Українець програвав по ходу бою, але переміг достроково завдяки дивному рішенні рефері.
Після поєдинку команда Верхувена подала протест через зупинку бою наприкінці 11-го раунду, однак офіційний результат наразі залишається чинним.
