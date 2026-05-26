Ф'юрі пояснив, що чекає на Верхувена після бою з Усиком

Ріко Верхувен перед боєм. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Британський тренер Пітер Ф'юрі пишається своїм підопічним Ріко Верхувеном попри поразку від Олександра Усика. Він упевнений, що кікбоксер повинен був провести і 12 раунд бою в Єгипті. Наставник чекає на оголошення про реванш.

Ф'юрі пояснив, чому суддя не повинен був зупиняти бій, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Froch On Fighting".

Нідерландець Ріко Верхувен протримався 11 раундів проти чемпіона з боксу Олександра Усика. Він активно йшов в атаку протягом більшої частини поєдинку. І Пітер Ф'юрі вважає це серйозною помилкою.

Пітер Ф'юрі (другий ліворуч) у кутку Ріко Верхувена. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Чому рефері помилився

Тренер вважає, що Ріко Верхувен мав більше уваги приділяти клінчам, під час яких спортсмен міг би відпочити і відновити дихання. На думку Пітера Ф'юрі, кікбоксер через відсутність досвіду таких поєдинків витратив багато енергії під час своїх атак.

"Він був близький до перемоги, взяв кілька раундів. Суддя не повинен був зупиняти бій за 2 секунди до перерви. Верхувен заробив право відновитися і провести 12 раунд", — заявив Пітер Ф'юрі.

Також тренер зазначив, що пишається своїм підопічним і чекає на реванш проти Олександра Усика. Фахівець розповів, що в цьому зацікавлений Туркі Аль-Шейх, а значить такий бій обов'язково відбудеться.

