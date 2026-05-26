Тренер Верхувена назвал причину поражения Рико от Усика

Тренер Верхувена назвал причину поражения Рико от Усика

Дата публикации 26 мая 2026 12:21
Фьюри объяснил, что ждет Верхувена после боя с Усиком
Рико Верхувен перед боем. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Британский тренер Питер Фьюри гордится своим подопечным Рико Верхувеном несмотря на поражение от Александра Усика. Он уверен, что кикбоксер должен был провести и 12 раунд боя в Египте. Наставник ждет объявление о реванше. 

Фьюри объяснил, почему судья не должен был останавливать бой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Froch On Fighting". 

Нидерландец Рико Верхувен продержался 11 раундов против чемпиона по боксу Александра Усика. Он активно шел в атаку на протяжение большей части поединка. И Питер Фьюри считает это серьезной ошибкой. 

Рико Верхувен
Питер Фьюри (второй слева) в углу Рико Верхувена. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Почему рефери ошибся 

Тренер считает, что Рико Верхувен должен был больше внимания уделять клинчам, во время которых спортсмен мог бы отдохнуть и восстановить дыхание. По мнению Питера Фьюри, кикбоксер из-за отсутствия опыта таких поединков потратил много энергии во время своих атак. 

"Он был близок к победе, взял несколько раундов. Судья не должен был останавливать бой за 2 секунды до перерыва. Верхувен заработал право восстановиться и провести 12 раунд", — заявил Питер Фьюри. 

Также тренер отметил, что гордится своим подопечным и ждет реванш против Александра Усика. Специалист рассказал, что в этом заинтересован Турки Аль-Шейх, а значит такой бой обязательно состоится. 

Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
