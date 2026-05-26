Фьюри объяснил, что ждет Верхувена после боя с Усиком

Тренер Верхувена назвал причину поражения Рико от Усика
Британский тренер Питер Фьюри гордится своим подопечным Рико Верхувеном несмотря на поражение от Александра Усика. Он уверен, что кикбоксер должен был провести и 12 раунд боя в Египте. Наставник ждет объявление о реванше.
Фьюри объяснил, почему судья не должен был останавливать бой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Froch On Fighting".
Нидерландец Рико Верхувен продержался 11 раундов против чемпиона по боксу Александра Усика. Он активно шел в атаку на протяжение большей части поединка. И Питер Фьюри считает это серьезной ошибкой.
Почему рефери ошибся
Тренер считает, что Рико Верхувен должен был больше внимания уделять клинчам, во время которых спортсмен мог бы отдохнуть и восстановить дыхание. По мнению Питера Фьюри, кикбоксер из-за отсутствия опыта таких поединков потратил много энергии во время своих атак.
"Он был близок к победе, взял несколько раундов. Судья не должен был останавливать бой за 2 секунды до перерыва. Верхувен заработал право восстановиться и провести 12 раунд", — заявил Питер Фьюри.
Также тренер отметил, что гордится своим подопечным и ждет реванш против Александра Усика. Специалист рассказал, что в этом заинтересован Турки Аль-Шейх, а значит такой бой обязательно состоится.
