Фьюри объяснил, что ждет Верхувена после боя с Усиком

Британский тренер Питер Фьюри гордится своим подопечным Рико Верхувеном несмотря на поражение от Александра Усика. Он уверен, что кикбоксер должен был провести и 12 раунд боя в Египте. Наставник ждет объявление о реванше.

Фьюри объяснил, почему судья не должен был останавливать бой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Froch On Fighting".

Нидерландец Рико Верхувен продержался 11 раундов против чемпиона по боксу Александра Усика. Он активно шел в атаку на протяжение большей части поединка. И Питер Фьюри считает это серьезной ошибкой.

Почему рефери ошибся

Тренер считает, что Рико Верхувен должен был больше внимания уделять клинчам, во время которых спортсмен мог бы отдохнуть и восстановить дыхание. По мнению Питера Фьюри, кикбоксер из-за отсутствия опыта таких поединков потратил много энергии во время своих атак.

"Он был близок к победе, взял несколько раундов. Судья не должен был останавливать бой за 2 секунды до перерыва. Верхувен заработал право восстановиться и провести 12 раунд", — заявил Питер Фьюри.

Также тренер отметил, что гордится своим подопечным и ждет реванш против Александра Усика. Специалист рассказал, что в этом заинтересован Турки Аль-Шейх, а значит такой бой обязательно состоится.

