Зубков може піти з Трабзонспора після трансферу Циганкова

Півзахисник збірної України Олександр Зубков може піти з команди, у якій є одним із лідерів. Йдеться про турецький "Трабзонспор", у складі якого хавбек завоював Кубок Туреччини сезону 2025/26. Тренерський штаб команди хоче зберегти гравця.

У "Трабзонспорі" вже знайшли потенційну заміну футболісту, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Хакана Йологлу.

Наставник "Трабзонспора" Фатіх Текке задоволений грою Олександра Зубкова, який разом з Арсенієм Батаговим увійшов до символічної збірної сезону чемпіонату Туреччини. Однак сам хавбек хоче змінити команду. Повідомляється, що причиною можуть бути якісь особисті проблеми гравця.

Де виступатиме Зубков

Керівництво "Трабзонспора" отримало декілька пропозицій про трансфер 29-річного півзахисника, але жодна з них не влаштувала клуб. Турки хочуть отримати за гравця не менше 6 млн євро.

Сам футболіст хоче перейти в одну з команд MLS, назва якої поки не розкривається. У разі цього трансферу "Трабзонспор" замінить українця гравцем "Жирони" Віктором Циганковим.

