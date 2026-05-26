Головна Спорт Зубков може піти з Трабзонспора в екзотичний чемпіонат

Зубков може піти з Трабзонспора в екзотичний чемпіонат

Дата публікації: 26 травня 2026 11:41
Зубков може піти з Трабзонспора після трансферу Циганкова
Олександр Зубков перед матчем. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Півзахисник збірної України Олександр Зубков може піти з команди, у якій є одним із лідерів. Йдеться про турецький "Трабзонспор", у складі якого хавбек завоював Кубок Туреччини сезону 2025/26. Тренерський штаб команди хоче зберегти гравця.

У "Трабзонспорі" вже знайшли потенційну заміну футболісту, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Хакана Йологлу.

Наставник "Трабзонспора" Фатіх Текке задоволений грою Олександра Зубкова, який разом з Арсенієм Батаговим увійшов до символічної збірної сезону чемпіонату Туреччини. Однак сам хавбек хоче змінити команду. Повідомляється, що причиною можуть бути якісь особисті проблеми гравця.

Олександр Зубков під час матчу. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Де виступатиме Зубков

Керівництво "Трабзонспора" отримало декілька пропозицій про трансфер 29-річного півзахисника, але жодна з них не влаштувала клуб. Турки хочуть отримати за гравця не менше 6 млн євро.

Сам футболіст хоче перейти в одну з команд MLS, назва якої поки не розкривається. У разі цього трансферу "Трабзонспор" замінить українця гравцем "Жирони" Віктором Циганковим.

Футбол трансфери Олександр Зубков Трабзонспор
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
