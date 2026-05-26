Зубков может уйти из Трабзонспора в экзотический чемпионат

Дата публикации 26 мая 2026 11:41
Зубков может уйти из Трабзонспора после трансфера Цыганкова
Александр Зубков перед матчем. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков может уйти из команды, в которой является одним из лидеров. Речь идет о турецком "Трабзонспоре", в составе которого хавбек завоевал Кубок Турции сезона 2025/26. Тренерский штаб команды хочет сохранить игрока. 

В "Трабзонспоре" уже нашли потенциальную замену футболисту, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Хакана Йологлу

Наставник "Трабзонспора" Фатих Текке доволен игрой Александра Зубкова, который вместе с Арсением Батаговым вошел в символическую сборную сезона чемпионата Турции. Однако сам хавбек хочет сменить команду. Сообщается, что причиной могут быть некие личные проблемы игрока. 

Александр Зубков
Александр Зубков во время матча. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Где будет выступать Зубков 

Руководство "Трабзонспора" получило несколько предложений о трансфере 29-летнего полузащитника, но ни одно из них не устроило клуб. Турки хотят получить за игрока не менее 6 млн евро. 

Сам футболист хочет перейти в одну из команд MLS, название которой пока не раскрывается. В случае этого трансфера "Трабзонспор" заменит украинца игроком "Жироны" Виктором Цыганковым. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
