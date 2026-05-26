Україна
Главная Спорт Трубин может переехать в английскую Премьер-лигу

Дата публикации 26 мая 2026 10:40
Трансфер Трубина: украинец может перейти в клуб АПЛ
Анатолий Трубин в Португалии. Фото: Анатолий Трубин

Голкипер португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин близок к смене клуба. Серьезный интерес к футболисту проявляет "Тоттенхэм". Трансфер возможен в ближайший месяц. 

"Шпорам" нужен молодой вратарь с опытом выступлений в еврокубках, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Экрема Конура

Английский "Тоттенхэм" в конце сезона 2025/26 сумел опередить "Вест Хэм" и сохранил прописку в Премьер-лиге. Лондонская команда уже начала готовиться к новому сезону. "Шпоры" планируют активную трансферную кампанию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переезд Трубина в Англию 

Главным тренером "Тоттенхэма" несколько месяцев назад стал Роберто Де Дзерби. Итальянский тренер знаком с Анатолием Трубиным по временам работы в донецком "Шахтере". Он настаивает на кандидатуре украинца в роли нового голкипера команды. 

Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" летом 2023 года и быстро сумел стать одним из лидеров португальской команды. "Шахтер" получил за своего игрока 10 млн евро. "Горнякам" гарантированы" 40% от последующей перепродажи вратаря, трансферная стоимость которого составляет 25 млн евро. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
