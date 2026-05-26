Трансфер Трубіна: українець може перейти в клуб АПЛ

Трубін може переїхати в англійську Прем'єр-лігу
Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін близький до зміни клубу. Серйозний інтерес до футболіста проявляє "Тоттенгем". Трансфер можливий у найближчий місяць.
"Шпорам" потрібен молодий воротар із досвідом виступів у єврокубках, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Екрема Конура.
Англійський "Тоттенгем" наприкінці сезону 2025/26 зумів випередити "Вест Гем" і зберіг прописку в Прем'єр-лізі. Лондонська команда вже почала готуватися до нового сезону. "Шпори" планують активну трансферну кампанію.
Переїзд Трубіна в Англію
Головним тренером "Тоттенхема" кілька місяців тому став Роберто Де Дзербі. Італійський тренер знайомий з Анатолієм Трубіним за часів роботи в донецькому "Шахтарі". Він наполягає на кандидатурі українця в ролі нового голкіпера команди.
Анатолій Трубін перейшов у "Бенфіку" влітку 2023 року і швидко зумів стати одним із лідерів португальської команди. "Шахтар" отримав за свого гравця 10 млн євро. "Гірникам" гарантовано 40% від подальшого перепродажу воротаря, трансферна вартість якого становить 25 млн євро.
Нагадаємо, Новини.LIVE назвали ймовірну дату проведення наступного бою за участю Олександра Усика.
Також Новини.LIVE навели слова Джейсона Стейтема, який поділився думкою про поразку Ріко Верхувена в Єгипті.