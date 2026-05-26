Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Трубін може переїхати в англійську Прем'єр-лігу

Трубін може переїхати в англійську Прем'єр-лігу

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 10:40
Трансфер Трубіна: українець може перейти в клуб АПЛ
Анатолій Трубін у Португалії. Фото: Анатолій Трубін

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін близький до зміни клубу. Серйозний інтерес до футболіста проявляє "Тоттенгем". Трансфер можливий у найближчий місяць.

"Шпорам" потрібен молодий воротар із досвідом виступів у єврокубках, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Екрема Конура.

Англійський "Тоттенгем" наприкінці сезону 2025/26 зумів випередити "Вест Гем" і зберіг прописку в Прем'єр-лізі. Лондонська команда вже почала готуватися до нового сезону. "Шпори" планують активну трансферну кампанію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переїзд Трубіна в Англію

Головним тренером "Тоттенхема" кілька місяців тому став Роберто Де Дзербі. Італійський тренер знайомий з Анатолієм Трубіним за часів роботи в донецькому "Шахтарі". Він наполягає на кандидатурі українця в ролі нового голкіпера команди.

Анатолій Трубін перейшов у "Бенфіку" влітку 2023 року і швидко зумів стати одним із лідерів португальської команди. "Шахтар" отримав за свого гравця 10 млн євро. "Гірникам" гарантовано 40% від подальшого перепродажу воротаря, трансферна вартість якого становить 25 млн євро.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE назвали ймовірну дату проведення наступного бою за участю Олександра Усика.

Також Новини.LIVE навели слова Джейсона Стейтема, який поділився думкою про поразку Ріко Верхувена в Єгипті.

Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації