Трансфер Трубіна: українець може перейти в клуб АПЛ

Анатолій Трубін у Португалії. Фото: Анатолій Трубін

Голкіпер португальської "Бенфіки" та збірної України Анатолій Трубін близький до зміни клубу. Серйозний інтерес до футболіста проявляє "Тоттенгем". Трансфер можливий у найближчий місяць.

"Шпорам" потрібен молодий воротар із досвідом виступів у єврокубках, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інсайдера Екрема Конура.

Англійський "Тоттенгем" наприкінці сезону 2025/26 зумів випередити "Вест Гем" і зберіг прописку в Прем'єр-лізі. Лондонська команда вже почала готуватися до нового сезону. "Шпори" планують активну трансферну кампанію.

Переїзд Трубіна в Англію

Головним тренером "Тоттенхема" кілька місяців тому став Роберто Де Дзербі. Італійський тренер знайомий з Анатолієм Трубіним за часів роботи в донецькому "Шахтарі". Він наполягає на кандидатурі українця в ролі нового голкіпера команди.

Анатолій Трубін перейшов у "Бенфіку" влітку 2023 року і швидко зумів стати одним із лідерів португальської команди. "Шахтар" отримав за свого гравця 10 млн євро. "Гірникам" гарантовано 40% від подальшого перепродажу воротаря, трансферна вартість якого становить 25 млн євро.

