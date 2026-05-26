Усик со словами "Акела промахнулся" обратился к болельщикам

Дата публикации 26 мая 2026 22:50
Усик обратился к украинцам после победы над Верхувеном
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к украинским болельщикам после победы над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. Украинец поблагодарил фанатов за поддержку и прокомментировал критику после боя.

Об обращении Усика сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram боксера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик отреагировал на критику после боя

После возвращения в тренировочный лагерь в Испании Александр записал эмоциональное видеообращение, в котором поблагодарил украинцев за поддержку во время поединка.

"В очередной раз хочу поблагодарить украинский народ за поддержку. Вижу все ваши сообщения, всю вашу поддержку, вдохновение и борьбу", — сказал Усик.

Также боксер отреагировал на разговоры вокруг своей победы и дискуссии из-за завершения боя в 11-м раунде.

По словам Усика, главным остается результат и одержанная победа, даже если кому-то она не понравилась.

"Только мертвый не сказал, что Акела промахнулся. Акела продолжает держать свой камень, все прекрасно. Есть победа, и это самое важное. Иногда она не такая красивая, как бы кто-то хотел, но она есть", — сказал Усик.

Украинец отдельно обратился к людям, которые не верят в собственные силы, призвав их не слушать тех, кто говорит, что у вас ничего не получится.

Кроме того, Усик заявил, что продолжает оставаться "на светлой стороне" и подчеркнул, что его путь в боксе еще продолжается.

В ночь на 24 мая в Гизе Александр победил Верхувена техническим нокаутом за секунду до завершения 11-го раунда. После боя команда нидерландца подала официальный протест из-за досрочной остановки поединка рефери.

Александр Усик украинские боксеры Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
