Усик звернувся до українців після перемоги над Верхувеном

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до українських уболівальників після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. Українець подякував фанатам за підтримку та прокоментував критику після бою.

Про звернення Усика повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram боксера.

Усик відреагував на критику після бою

Після повернення до тренувального табору в Іспанії Олександр записав емоційне відеозвернення, у якому подякував українцям за підтримку під час поєдинку.

"Вчергове хочу подякувати українському народу за підтримку. Бачу всі ваші повідомлення, усю вашу підтримку, натхнення та боротьбу", — сказав Усик.

Також боксер відреагував на розмови навколо своєї перемоги та дискусії через завершення бою в 11-му раунді.

За словами Усика, головним залишається результат та здобута перемога, навіть якщо комусь вона не сподобалася.

"Тільки мертвий не сказав, що Акела промахнувся. Акела продовжує тримати свій камінь, усе чудово. Є перемога, і це найважливіше. Інколи вона не така гарна, як би хтось хотів, але вона є", — сказав Усик.

Українець окремо звернувся до людей, які не вірять у власні сили, закликавши їх не слухати тих, хто каже, що у вас нічого не вийде.

Крім того, Усик заявив, що продовжує залишатися "на світлій стороні" та наголосив, що його шлях у боксі ще триває.

У ніч на 24 травня у Гізі Олександр переміг Верхувена технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду. Після бою команда нідерландця подала офіційний протест через дострокову зупинку поєдинку рефері.

