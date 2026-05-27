Ризатдинова объяснила, почему считает Усика особенным спортсменом

Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова высказалась о чемпионе мира WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александре Усике. Она призналась, что всегда уверена в победах украинского боксера.

Об этом Ризатдинова рассказала в комментарии главному редактору портала Новини.LIVE Елене Халик.

Александр Усик. Фото: Reuters

Ризатдинова увлеклась Усиком

По словам бывшей гимнастки, во время боев Усика она также сильно переживает, особенно в стартовых раундах. В то же время Ризатдинова отметила, что всегда верит в победу украинца, поскольку считает его особенным чемпионом.

Она также обратила внимание на поддержку жены боксера Катерины Усик и призналась, что убеждена — Александра оберегают высшие силы.

Ризатдинова добавила, что часто ставит Усика в пример спортсменкам своей академии. По словам Ризатдиновой, когда девушки жалуются на усталость или выгорание, она включает им мотивационные фразы Усика.

"Даже в академии я очень часто ставлю именно Сашу в пример. Когда мне девушки начинают говорить, что устали или еще что-то, я всегда включаю Сашу, когда он говорит, что выгорания не существует. Кто это придумал? Это выдумка. И девушки начинают дальше работать. Поэтому он для нас однозначно пример", — сказала Ризатдинова.

В ночь на 24 мая Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил титулы WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

