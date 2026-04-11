Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Оголошено реєстрацію на чемпіонат України з CS2 і Dota 2

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 17:46
В Україні стартувала реєстрація на Stage 2 чемпіонату з CS2 і Dota 2
Офіційний постер турніру. Фото: UESF

Федерація кіберспорту України (UESF) відкрила реєстрацію на другу стадію чемпіонату України з Counter-Strike 2 та Dota 2. Другий етап турніру стартує у квітні.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на UESF.

Стартує другий етап чемпіонату України з кіберспорту

Перший етап змагань підтвердив високий інтерес до турніру. У першій стадії взяли участь понад 540 гравців у складі 108 команд, які представляли різні регіони України й провели сотні матчів.

У дисципліні CS2 змагалися 82 команди — 410 гравців із 16 областей. Найбільше представництво мали Київ, Львівська й Одеська області. У Dota 2 виступили 26 команд — 130 гравців із дев’яти регіонів, серед яких лідирували Київ, Львівщина й Харківщина.

Переможцем першого етапу в CS2 стала команда okura, яка у фіналі здолала Inner Circle Academy з рахунком 2:1. У Dota 2 чемпіоном став склад NAVI Junior, який також виграв фінал із рахунком 2:1 проти Team Hryvnia.

Федерація, починаючи з цього сезону, впровадила систему рейтингу UESF, де очки нараховуються кожному гравцю окремо незалежно від команди. Це дозволяє кіберспортсменам розвивати кар’єру навіть при зміні складу, а найкращі представники топ-4 команд додатково отримують MVP-очки.

Турнір інтегрований до правил Valve, тому результати українських команд можуть впливати на їхню позицію у світових рейтингах. Зокрема, Inner Circle Academy вже піднялася на 243-тє місце у рейтингу HLTV.

Другий етап проходитиме за аналогічним форматом: відкриті кваліфікації, груповий етап на 16 команд і плей-оф для восьми найкращих. Призовий фонд становить 100 тисяч гривень у кожній дисципліні.

Кваліфікації відбудуться у квітні–травні: у Dota 2 — 18–19 квітня, 25–26 квітня, 2–3 травня та 9–10 травня; у CS2 — 25–26 квітня, 2–3 травня, 9–10 травня та 16–17 травня.

До участі допускаються команди, сформовані з громадян України віком від 14 років.

 

Реєстрація на першу кваліфікацію вже відкрита. Деталі та повний регламент доступні на офіційному сайті: events.uesf.org.ua.

 

Федерація кіберспорту України (UESF) є національною організацією, що розвиває та регулює кіберспорт в Україні. Під керівництвом президента Максима Кріппи вона організовує національні турніри, представляє країну на міжнародній арені та формує екосистему для розвитку гравців усіх рівнів.

Кіберспорт CS2 Dota 2
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації