В Україні стартувала реєстрація на Stage 2 чемпіонату з CS2 і Dota 2

Офіційний постер турніру. Фото: UESF

Федерація кіберспорту України (UESF) відкрила реєстрацію на другу стадію чемпіонату України з Counter-Strike 2 та Dota 2. Другий етап турніру стартує у квітні.

Стартує другий етап чемпіонату України з кіберспорту

Перший етап змагань підтвердив високий інтерес до турніру. У першій стадії взяли участь понад 540 гравців у складі 108 команд, які представляли різні регіони України й провели сотні матчів.

У дисципліні CS2 змагалися 82 команди — 410 гравців із 16 областей. Найбільше представництво мали Київ, Львівська й Одеська області. У Dota 2 виступили 26 команд — 130 гравців із дев’яти регіонів, серед яких лідирували Київ, Львівщина й Харківщина.

Переможцем першого етапу в CS2 стала команда okura, яка у фіналі здолала Inner Circle Academy з рахунком 2:1. У Dota 2 чемпіоном став склад NAVI Junior, який також виграв фінал із рахунком 2:1 проти Team Hryvnia.

Федерація, починаючи з цього сезону, впровадила систему рейтингу UESF, де очки нараховуються кожному гравцю окремо незалежно від команди. Це дозволяє кіберспортсменам розвивати кар’єру навіть при зміні складу, а найкращі представники топ-4 команд додатково отримують MVP-очки.

Турнір інтегрований до правил Valve, тому результати українських команд можуть впливати на їхню позицію у світових рейтингах. Зокрема, Inner Circle Academy вже піднялася на 243-тє місце у рейтингу HLTV.

Другий етап проходитиме за аналогічним форматом: відкриті кваліфікації, груповий етап на 16 команд і плей-оф для восьми найкращих. Призовий фонд становить 100 тисяч гривень у кожній дисципліні.

Кваліфікації відбудуться у квітні–травні: у Dota 2 — 18–19 квітня, 25–26 квітня, 2–3 травня та 9–10 травня; у CS2 — 25–26 квітня, 2–3 травня, 9–10 травня та 16–17 травня.

До участі допускаються команди, сформовані з громадян України віком від 14 років.

Реєстрація на першу кваліфікацію вже відкрита. Деталі та повний регламент доступні на офіційному сайті: events.uesf.org.ua.

Федерація кіберспорту України (UESF) є національною організацією, що розвиває та регулює кіберспорт в Україні. Під керівництвом президента Максима Кріппи вона організовує національні турніри, представляє країну на міжнародній арені та формує екосистему для розвитку гравців усіх рівнів.

