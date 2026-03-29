NAVI поступилися в фіналі турніру в Ротердамі

Капітан NAVI Алексі "Aleksib" Віролайнен. Фото: HLTV

Українська організація Natus Vincere (NAVI) зазнала поразки від французької Team Vitality у гранд-фіналі BLAST Open Rotterdam 2026. Матч завершився з рахунком 0:3 і проходив у форматі best-of-5.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

NAVI не обіграла найкращу команду світу

Team Vitality повністю контролювала хід матчу та не залишила супернику шансів на жодній із карт. Для NAVI ця поразка стала черговою у протистоянні з Vitality — у CS2-ері команди вже зустрічалися шість разів, і всі матчі завершилися перемогами французів.

Попри результат у фіналі, цей турнір для NAVI підтвердив їхнє відновлення після періоду з поганими результатами. Спершу вони перемогли на турнірі ESL Pro League Season 23, а потім змагалися у фіналі BLAST Open Rotterdam.

Team Vitality продовжує домінувати у світовому кіберспорті. Після перемоги в Роттердамі їхня серія виграних мап досягла 22 поспіль, що дозволило обійти склад NAVI у 2021 році. Попереду залишається лише Ninjas in Pyjamas (2012–2013), які виграли 34 мапи поспіль.

Найкращим гравцем турніру став естонець Робін "ropz" Коль.

Natus Vincere — Team Vitality — 0:3 (7:13 Inferno, 10:13 Anubis, 10:13 Dust2)

NAVI: Іван "iM" Міхай, Дрін "makazze" Шакірі, Валерій "b1t" Ваховський, Ігор "w0nderful" Жданов, Алексі "Aleksib" Віролайнен.

Team Vitality: Матьє "ZywOo" Ербо, Дан "apEX" Мадесклер, Робін "ropz" Коль, Шахар "flameZ" Шушан, Вільям "mezii" Мерріман.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) входить до бізнес-активів підприємця Максима Кріппи.

