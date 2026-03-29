NAVI уступили в финале турнира в Роттердаме

Капитан NAVI Алекси "Алексиб" Виролайнен. Фото: HLTV

Украинская организация Natus Vincere (NAVI) потерпела поражение от французской Team Vitality в гранд-финале BLAST Open Rotterdam 2026. Матч завершился со счетом 0:3 и проходил в формате best-of-5.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

NAVI не обыграла лучшую команду мира

Team Vitality полностью контролировала ход матча и не оставила сопернику шансов ни на одной из карт. Для NAVI это поражение стало очередным в противостоянии с Vitality — в CS2-эре команды уже встречались шесть раз, и все матчи завершились победами французов.

Несмотря на результат в финале, этот турнир для NAVI подтвердил их восстановление после периода с плохими результатами. Сперва они победили на турнире ESL Pro League Season 23, а затем сразились в финале BLAST Open Rotterdam.

Team Vitality продолжает доминировать в мировом киберспорте. После победы в Роттердаме их серия выигранных карт достигла 22 подряд, что позволило обойти состав NAVI в 2021 году. Впереди остается лишь Ninjas in Pyjamas (2012-2013), которые выиграли 34 карты подряд.

Лучшим игроком турнира стал эстонец Робин "ropz" Коль.

Natus Vincere — Team Vitality — 0:3 (7:13 Inferno, 10:13 Anubis, 10:13 Dust2)

NAVI: Иван "iM" Михай, Дрин "makazze" Шакири, Валерий "b1t" Ваховский, Игорь "w0nderful" Жданов, Алекси "Aleksib" Виролайнен.

Team Vitality: Матье "ZywOo" Эрбо, Дан "apEX" Мадесклер, Робин "ropz" Коль, Шахар "flameZ" Шушан, Уильям "mezii" Мерриман.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) входит в бизнес-активы предпринимателя Максима Криппы.

