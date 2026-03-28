NAVI здолали найсильнішу російську команду та вийшли в фінал турніру

Валерій "b1t" Ваховський. Фото: HLTV

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) вийшли в фінал BLAST Open Rotterdam, обігравши PARIVISION. Команда з CS2 вийшла у другий гранд-фінал поспіль.

NAVI здолали PARIVISION на двох картах з трьох

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь NAVI. На виборі суперника, яким стала карта Dust2, українці перемогли з рахунком 13:11. Однак, вони програли свій вибіл на Inferno — 8:13. На десайдері, яким став Mirage, NAVI виграли 13:7.

Одним із ключових гравців матчу знову став косовар Дрін "makazze" Шакірі, але на Mirage також вистрелив Валерій "b1t" Ваховський.

У фіналі турніру NAVI зіграють проти французької команди Team Vitality, яка вже три сезони є найсильнішою в світі. Наразі вони виграли 19 мап поспіль й зрівнялися з досягненням NAVI в 2021 році й обидві команди наразі на другій позиції за цим показником.

Зазначимо, що NAVI вийшли до другого поспіль гранд-фіналу та зберігають шанси на черговий титул після перемоги на ESL Pro League S23.

NAVI: Іван "iM" Міхай, Дрін "makazze" Шакірі, Валерій "b1t" Ваховський, Ігор "w0nderful" Жданов, Алексі "Aleksib" Віролайнен.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) входить до бізнес-активів підприємця Максима Кріппи.

