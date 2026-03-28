Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
NAVI здолали найсильнішу російську команду та вийшли в фінал турніру

NAVI здолали найсильнішу російську команду та вийшли в фінал турніру

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 23:25
Валерій "b1t" Ваховський. Фото: HLTV

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) вийшли в фінал BLAST Open Rotterdam, обігравши PARIVISION. Команда з CS2 вийшла у другий гранд-фінал поспіль.

Про перемогу NAVI повідомив портал Новини.LIVE.

NAVI здолали PARIVISION на двох картах з трьох

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь NAVI. На виборі суперника, яким стала карта Dust2, українці перемогли з рахунком 13:11. Однак, вони програли свій вибіл на Inferno — 8:13. На десайдері, яким став Mirage, NAVI виграли 13:7.

Одним із ключових гравців матчу знову став косовар Дрін "makazze" Шакірі, але на Mirage також вистрелив Валерій "b1t" Ваховський.

У фіналі турніру NAVI зіграють проти французької команди Team Vitality, яка вже три сезони є найсильнішою в світі. Наразі вони виграли 19 мап поспіль й зрівнялися з досягненням NAVI в 2021 році й обидві команди наразі на другій позиції за цим показником.

Читайте також:

Зазначимо, що NAVI вийшли до другого поспіль гранд-фіналу та зберігають шанси на черговий титул після перемоги на ESL Pro League S23.

NAVI: Іван "iM" Міхай, Дрін "makazze" Шакірі, Валерій "b1t" Ваховський, Ігор "w0nderful" Жданов, Алексі "Aleksib" Віролайнен.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) входить до бізнес-активів підприємця Максима Кріппи.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, винних за поразку України від Швеції назвали у київському "Динамо".

Також Новини.LIVE повідомив, що Віктор Леоненко розкритиковав Андрія Ярмоленка за слова про збірну України.

NaVi Кіберспорт CS2
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації