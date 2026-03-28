NAVI одолели сильнейшую российскую команду и вышли в финал турнира

Валерий "b1t" Ваховский. Фото: HLTV

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) вышли в финал BLAST Open Rotterdam, обыграв PARIVISION. Команда из CS2 вышла во второй гранд-финал подряд.

NAVI одолели PARIVISION на двух картах из трех

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу NAVI. На выборе соперника, которым стала карта Dust2, украинцы победили со счетом 13:11. Однако, они проиграли свой выбел на Inferno - 8:13. На десайдере, которым стал Mirage, NAVI выиграли 13:7.

Одним из ключевых игроков матча снова стал косовар Дрин "makazze" Шакири, но на Mirage также выстрелил Валерий "b1t" Ваховский.

В финале турнира NAVI сыграют против французской команды Team Vitality, которая уже три сезона является сильнейшей в мире. Сейчас они выиграли 19 мап подряд и сравнялись с достижением NAVI в 2021 году и обе команды сейчас на второй позиции по этому показателю.

Отметим, что NAVI вышли во второй подряд гранд-финал и сохраняют шансы на очередной титул после победы на ESL Pro League S23.

NAVI: Иван "iM" Михай, Дрин "makazze" Шакири, Валерий "b1t" Ваховский, Игорь "w0nderful" Жданов, Алекси "Aleksib" Виролайнен.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) входит в бизнес-активы предпринимателя Максима Криппы.

