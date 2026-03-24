NAVI здолали російську Aurora та вийшли в півфінал турніру в Роттердамі

Міхай "iM" Іван. Фото: HLTV

Українська організація Natus Vincere впевнено перемогла російську Aurora з рахунком 2:0 та напряму вийшла до півфіналу BLAST Open Rotterdam з CS2. Супернику не вдалося взяти реванш за поразку у фіналі ESL Pro League.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Склади команда NAVI — Aurora. Фото: скриншот

Як NAVI вийшли до півфіналу турніру

Гра почалася на карті Anubis, де турецький склад Aurora почувається як риба у воді. Вони ж раніше на цій карті минулого тижня обіграли NAVI у фіналі ESL Pro League.

Цього ж разу команда з України нав’язала супернику свій темп гри на початку і вигравала 5:0, але до перерви турки виграли сім раундів поспіль. Однак у захисті NAVI не помітили суперника і святкували перемогу — 13:8.

Другою картою NAVI обрали Nuke, де боротьба з турками була значно напруженішою. Суперник нав’язав боротьбу в атаці і завершив першу половину з рахунком 7:5.

Після зміни сторін Aurora виграли пістолетний раунд, і в них зажевріла надія, але NAVI, отримавши повний комплект зброї, просто розгромили суперників на карті та перемогли з рахунком 13:10.

Для NAVI це вже 11-та перемога в 12 матчах над турецьким складом, який наразі виступає за Aurora.

NAVI проти турецького складу Aurora. Фото: HLTV

Завдяки цій перемозі Natus Vincere напряму пробилися до півфіналу турніру і не гратимуть у чвертьфіналі.

У наступному раунді команда зіграє проти переможця пари російської організації PARIVISION та саудівської Falcons, де грають два гравці з Росії. Чвертьфінали відбудуться 27 березня на арені в Роттердамі.

Півфінал за участю NAVI відбудеться 28 березня о 19:30. Гранд-фінал турніру запланований на 29 березня.

Фінальна частина змагань пройде на арені Ahoy Arena, яка вміщує близько 15 тисяч глядачів.

