Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
NAVI здолали російську Aurora та вийшли в півфінал турніру в Роттердамі

NAVI здолали російську Aurora та вийшли в півфінал турніру в Роттердамі

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 23:07
Міхай "iM" Іван. Фото: HLTV

Українська організація Natus Vincere впевнено перемогла російську Aurora з рахунком 2:0 та напряму вийшла до півфіналу BLAST Open Rotterdam з CS2. Супернику не вдалося взяти реванш за поразку у фіналі ESL Pro League.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

NAVI - Aurora
Склади команда NAVI — Aurora. Фото: скриншот

Як NAVI вийшли до півфіналу турніру

Гра почалася на карті Anubis, де турецький склад Aurora почувається як риба у воді. Вони ж раніше на цій карті минулого тижня обіграли NAVI у фіналі ESL Pro League.

Цього ж разу команда з України нав’язала супернику свій темп гри на початку і вигравала 5:0, але до перерви турки виграли сім раундів поспіль. Однак у захисті NAVI не помітили суперника і святкували перемогу — 13:8.

Другою картою NAVI обрали Nuke, де боротьба з турками була значно напруженішою. Суперник нав’язав боротьбу в атаці і завершив першу половину з рахунком 7:5.

Після зміни сторін Aurora виграли пістолетний раунд, і в них зажевріла надія, але NAVI, отримавши повний комплект зброї, просто розгромили суперників на карті та перемогли з рахунком 13:10.

Для NAVI це вже 11-та перемога в 12 матчах над турецьким складом, який наразі виступає за Aurora.

NAVI - Aurora
NAVI проти турецького складу Aurora. Фото: HLTV

Завдяки цій перемозі Natus Vincere напряму пробилися до півфіналу турніру і не гратимуть у чвертьфіналі.

У наступному раунді команда зіграє проти переможця пари російської організації PARIVISION та саудівської Falcons, де грають два гравці з Росії. Чвертьфінали відбудуться 27 березня на арені в Роттердамі.

Півфінал за участю NAVI відбудеться 28 березня о 19:30. Гранд-фінал турніру запланований на 29 березня.

Фінальна частина змагань пройде на арені Ahoy Arena, яка вміщує близько 15 тисяч глядачів.

комп'ютерні ігри NaVi Кіберспорт CS2 Валерій "B1t" Ваховський
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації