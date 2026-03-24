Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
NAVI одолели российскую Aurora и вышли в полуфинал турнира в Роттердаме

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 23:07
Михай "iM" Иван. Фото: HLTV

Украинская организация Natus Vincere уверенно победила российскую Aurora со счетом 2:0 и напрямую вышла в полуфинал BLAST Open Rotterdam по CS2. Сопернику не удалось взять реванш за поражение в финале ESL Pro League.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
NAVI - Aurora
Составы команда NAVI — Aurora. Фото: скриншот

Как NAVI вышли в полуфинал турнира

Игра началась на карте Anubis, где турецкий состав Aurora чувствует себя как рыба в воде. Они же ранее на этой карте на прошлой неделе обыграли NAVI в финале ESL Pro League.

В этот же раз команда из Украины навязала сопернику свой темп игры в начале и выигрывала 5:0, но до перерыва турки выиграли семь раундов подряд. Однако в защите NAVI не заметили соперника и праздновали победу — 13:8.

Второй картой NAVI выбрали Nuke, где борьба с турками была значительно напряженнее. Соперник навязал борьбу в атаке и завершил первую половину со счетом 7:5.

После смены сторон Aurora выиграли пистолетный раунд, и у них затеплилась надежда, но NAVI, получив полный комплект оружия, просто разгромили соперников на карте и победили со счетом 13:10.

Для NAVI это уже 11-я победа в 12 матчах над турецким составом, который сейчас выступает за Aurora.

NAVI - Aurora
NAVI против турецкого состава Aurora. Фото: HLTV

Благодаря этой победе Natus Vincere напрямую пробились в полуфинал турнира и не будут играть в четвертьфинале.

В следующем раунде команда сыграет против победителя пары российской организации PARIVISION и саудовской Falcons, где играют два игрока из России. Четвертьфиналы состоятся 27 марта на арене в Роттердаме.

Полуфинал с участием NAVI состоится 28 марта в 19:30. Гранд-финал турнира запланирован на 29 марта.

Финальная часть соревнований пройдет на арене Ahoy Arena, которая вмещает около 15 тысяч зрителей.

Ваша пробная версия Premium закончилась

компьютерные игры NaVi Киберспорт CS2 Валерий "B1t" Ваховский
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации