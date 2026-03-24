NAVI одолели российскую Aurora и вышли в полуфинал турнира в Роттердаме

Михай "iM" Иван. Фото: HLTV

Украинская организация Natus Vincere уверенно победила российскую Aurora со счетом 2:0 и напрямую вышла в полуфинал BLAST Open Rotterdam по CS2. Сопернику не удалось взять реванш за поражение в финале ESL Pro League.

Составы команда NAVI — Aurora. Фото: скриншот

Как NAVI вышли в полуфинал турнира

Игра началась на карте Anubis, где турецкий состав Aurora чувствует себя как рыба в воде. Они же ранее на этой карте на прошлой неделе обыграли NAVI в финале ESL Pro League.

В этот же раз команда из Украины навязала сопернику свой темп игры в начале и выигрывала 5:0, но до перерыва турки выиграли семь раундов подряд. Однако в защите NAVI не заметили соперника и праздновали победу — 13:8.

Второй картой NAVI выбрали Nuke, где борьба с турками была значительно напряженнее. Соперник навязал борьбу в атаке и завершил первую половину со счетом 7:5.

После смены сторон Aurora выиграли пистолетный раунд, и у них затеплилась надежда, но NAVI, получив полный комплект оружия, просто разгромили соперников на карте и победили со счетом 13:10.

Для NAVI это уже 11-я победа в 12 матчах над турецким составом, который сейчас выступает за Aurora.

NAVI против турецкого состава Aurora. Фото: HLTV

Благодаря этой победе Natus Vincere напрямую пробились в полуфинал турнира и не будут играть в четвертьфинале.

В следующем раунде команда сыграет против победителя пары российской организации PARIVISION и саудовской Falcons, где играют два игрока из России. Четвертьфиналы состоятся 27 марта на арене в Роттердаме.

Полуфинал с участием NAVI состоится 28 марта в 19:30. Гранд-финал турнира запланирован на 29 марта.

Финальная часть соревнований пройдет на арене Ahoy Arena, которая вмещает около 15 тысяч зрителей.

Напомним, матч Украина — Швеция в отборе на ЧМ-2026 покажут в Украине на платной основе.

Ярослава Магучих и другие украинские стибунки получили талантливую соперницу.