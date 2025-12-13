NAVI сотворили сенсацию на Major 2025 и выбили Furia из четвертьфинала

Игроки украинской организации NAVI из CS2. Фото: instagram.com/natus_vincere_official

В Будапеште (Венгрия) завершилась стадия четвертьфиналов на StarLadder Budapest Major 2025, который является главным турниром сезона. Украинская организация NAVI на этой стадии встретилась с сильнейшей командой на данный момент — бразильской Furia.

NAVI, которые были очень большим андердогом, удалось удивить и выиграть матч, сообщил портал Новини.LIVE.

На StarLadder Budapest Major 2025 NAVI в начале третьей стадии встречались с Furia и без шансов проиграли. Всего, до мейджора в этом сезоне они также играли в финале Thunderpick World Championship и бразильцы тогда выиграли.

NAVI удивили весь мир киберспорта

NAVI неожиданно хорошо начали матч и очень уверенно обыграло Furia на Mirage со счетом 13:5.

На второй карте, которой стало Inferno, NAVI снова уверенно побеждали, но игроки Furia вовремя пришли в себя и отыгрались со счета 3:10. Украинская организация после овертайма проиграла 13:16.

На нейтральном выборе, которым стал Train, NAVI полностью перезагрузили игру. Команда выиграла пистолетный раунд, а затем — за атаку, которая является слабой стороной на этой карте, со счетом 10:2. Когда же игра для NAVI перешла на сторону защиты, сомнений в победе почти не было — 13:3.

В полуфинале турнира NAVI сыграют с FAZE, которые являются принципиальным для них соперником.

