Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Спорт NAVI одолели Топ-1 команду мира и вышли в полуфинал мэйджора

NAVI одолели Топ-1 команду мира и вышли в полуфинал мэйджора

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 08:40
NAVI сотворили сенсацию на Major 2025 и выбили Furia из четвертьфинала
Игроки украинской организации NAVI из CS2. Фото: instagram.com/natus_vincere_official

В Будапеште (Венгрия) завершилась стадия четвертьфиналов на StarLadder Budapest Major 2025, который является главным турниром сезона. Украинская организация NAVI на этой стадии встретилась с сильнейшей командой на данный момент — бразильской Furia.

NAVI, которые были очень большим андердогом, удалось удивить и выиграть матч, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

На StarLadder Budapest Major 2025 NAVI в начале третьей стадии встречались с Furia и без шансов проиграли. Всего, до мейджора в этом сезоне они также играли в финале Thunderpick World Championship и бразильцы тогда выиграли.

Реклама

NAVI удивили весь мир киберспорта

NAVI неожиданно хорошо начали матч и очень уверенно обыграло Furia на Mirage со счетом 13:5.

На второй карте, которой стало Inferno, NAVI снова уверенно побеждали, но игроки Furia вовремя пришли в себя и отыгрались со счета 3:10. Украинская организация после овертайма проиграла 13:16.

Реклама

На нейтральном выборе, которым стал Train, NAVI полностью перезагрузили игру. Команда выиграла пистолетный раунд, а затем — за атаку, которая является слабой стороной на этой карте, со счетом 10:2. Когда же игра для NAVI перешла на сторону защиты, сомнений в победе почти не было — 13:3.

В полуфинале турнира NAVI сыграют с FAZE, которые являются принципиальным для них соперником.

Реклама

Напомним, дубль украинца Виктора Цыганкова позволил "Жироне" покинуть зону вылета.

Также вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин ответил критикам после шокирующей победы в Лиге чемпионов.

NaVi Киберспорт CS2 Furia StarLadder Budapest Major 2025
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации