NAVI здолали Топ-1 команду світу та вийшли в півфінал мейджору

Дата публікації: 13 грудня 2025 08:40
NAVI створили сенсацію на Major 2025 і вибили Furia з чвертьфіналу
Гравці української організації NAVI з CS2. Фото: instagram.com/natus_vincere_official

В Будапешті (Угорщина) завершилась стадія чвертьфіналів на StarLadder Budapest Major 2025, який є головним турніром сезону. Українська організація NAVI на цій стадії зустрілася з найсильнішою командою на цю мить — бразильською Furia.

NAVI, які були дуже великим андердогом, вдалося здивувати та виграти матч, повідомив портал Новини.LIVE.

На StarLadder Budapest Major 2025 NAVI на початку третьої стадії зустрічалися з Furia та без шансів програла. Всього, до мейджора цього сезону вони також грали в фіналі Thunderpick World Championship і бразильці тоді виграли.

NAVI здивували весь світ кіберспорту

NAVI несподівано добре почали матч та дуже впевнено обіграло Furia на Mirage з рахунком 13:5.

На другій мапі, якою стало Inferno, NAVI знову впевнено перемагали, але гравці Furia вчасно прийшли до тями і відігралися з рахунку 3:10. Українська організація після овертайму програла 13:16.

На нейтральному виборі, яким став Train, NAVI повністю перезавантажили гру. Команда виграла пістолетний раунд, а потім — за атаку, яка є слабкою стороною на цій мапі, з рахунком 10:2. Коли ж гра для NAVI перейшла на бік захисту, сумнівів у перемозі майже не було — 13:3.

У півфіналі турніру NAVI зіграють з FAZE, які є принциповим для них суперником.

NaVi Кіберспорт CS2 Furia StarLadder Budapest Major 2025
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
