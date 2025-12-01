Україна домінує на CS2 StarLadder Major 2025: NAVI вийшли на 3-0

Ігор "w0nderful" Жданов показує кращий рейтинг в команді. Фото: HLTV

У Будапешті завершився другий ігровий день другої стадії StarLadder Budapest Major 2025. За підсумками дня на сцені CS2 Україна має найбільше представництво серед гравців — 12 у складах NAVI, B8, Passion UA, Fnatic та NIP.

У наступну третю стадію з рахунком 3-0 пройшли NAVI, повідомив портал Новини.LIVE.

Розклад третього дня другої стадії StarLadder Budapest Major 2025. Фото: HLTV

Як українці виступили на головному турнірі сезону

Головною подією ігрового дня стало протистояння NAVI та B8 за вихід до третьої стадії. До цього команди виграли по два матчі та вели з рахунком 2-0.

У дербі українських організацій NAVI виграли на Train 13:6, а потім закрили суперника на Mirage — 13:8.

B8 наразі упало до сітки 2-1 і в наступній грі зустрінуться з французькою командою 3DMAX. Перемога забезпечить їм вихід у третю стадію, а поразка призведе до падіння до сітки 2-2 та матчу на вибування.

Українська Passion UA поступилася 3DMAX та упала до сітки 1-2. У наступній грі вони в матчі на виліт зіграють зі шведською командою Fnatic, у якій троє з п’яти гравців — українці.

Шведська команда Ninjas in Pyjamas, де грає українець r1nkle, програла FaZe і упала до сітки 2-1. У наступній грі вони зіграють з російською командою PARIVISION.

