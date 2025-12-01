Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт NAVI обіграли українську B8 та вийшли в третю стадію мейджора

NAVI обіграли українську B8 та вийшли в третю стадію мейджора

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 07:30
Україна домінує на CS2 StarLadder Major 2025: NAVI вийшли на 3-0
Ігор "w0nderful" Жданов показує кращий рейтинг в команді. Фото: HLTV

У Будапешті завершився другий ігровий день другої стадії StarLadder Budapest Major 2025. За підсумками дня на сцені CS2 Україна має найбільше представництво серед гравців — 12 у складах NAVI, B8, Passion UA, Fnatic та NIP.

У наступну третю стадію з рахунком 3-0 пройшли NAVI, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
StarLadder Budapest Major 2025
Розклад третього дня другої стадії StarLadder Budapest Major 2025. Фото: HLTV

Як українці виступили на головному турнірі сезону

Головною подією ігрового дня стало протистояння NAVI та B8 за вихід до третьої стадії. До цього команди виграли по два матчі та вели з рахунком 2-0.

У дербі українських організацій NAVI виграли на Train 13:6, а потім закрили суперника на Mirage — 13:8.

B8 наразі упало до сітки 2-1 і в наступній грі зустрінуться з французькою командою 3DMAX. Перемога забезпечить їм вихід у третю стадію, а поразка призведе до падіння до сітки 2-2 та матчу на вибування.

Українська Passion UA поступилася 3DMAX та упала до сітки 1-2. У наступній грі вони в матчі на виліт зіграють зі шведською командою Fnatic, у якій троє з п’яти гравців — українці.

Шведська команда Ninjas in Pyjamas, де грає українець r1nkle, програла FaZe і упала до сітки 2-1. У наступній грі вони зіграють з російською командою PARIVISION.

Нагадаємо, раніше клуб Іллі Забарного запропонував гравцю "Реала" Вінісіусу Жуніору хороший бонус.

Росіяни атакували будинок, з яким пов'язаний Артем Мілевський.

NaVi Кіберспорт CS2 Passion UA B8
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації