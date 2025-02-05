Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow NAVI дуже впевнено вийшли до півфіналу IEM Katowice 2025 arrow

NAVI дуже впевнено вийшли до півфіналу IEM Katowice 2025

5 лютого 2025 09:24
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
NAVI розгромили The MongolZ і вийшли до півфіналу IEM Katowice 2025
Ігор w0nderful Жданов. Фото: HLTV
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

На турнірі IEM Katowice 2025 із CS2 завершився груповий етап. У фіналі групи "Б" українська організація Natus Vincere (NAVI) зустрілася з The MongolZ.

NAVI виграли з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

NAVI майже не відчули опору

Першим піком була карта Mirage, яку обрало NAVI. На ній всі побачили знищення монголів із рахунком 13-3. У The MongolZ не пішла стрільба, тоді як b1t, jL, w0nderful і Aleksib не залишали шансів опонентам, стріляючи в їхні голови з першої-другої спроби.

Монголи обрали карту Ancient, але на ній також були близькі до розгромної поразки. Однак, NAVI почали припускатися необов'язкових помилок, через які суперник наблизився в рахунку. Тож українська команда перемогла лише з рахунком 13:9.

У півфіналі NAVI зіграють із переможцями матчу росіян із Virtus Pro та Spirit.

Нагадаємо, дружина центрбека "Борнмута" Іллі Забарного спробувала повторити крижану ванну чоловіка — що з цього сталося.

Метальник молота Михайло Кохан випередив відомих конкурентів на престижному турнірі з легкої атлетики.

Раніше ми розповіли всю правду про допінг-пробу "Б" вінгера "Челсі" Михайла Мудрика.

Менеджер розповів, чим займається чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко.

NaVi Кіберспорт CS2 HLTV Natus Vincere IEM Katowice 2025
Реклама
Реклама
Реклама