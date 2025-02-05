NAVI розгромили The MongolZ і вийшли до півфіналу IEM Katowice 2025

Ігор w0nderful Жданов. Фото: HLTV

На турнірі IEM Katowice 2025 із CS2 завершився груповий етап. У фіналі групи "Б" українська організація Natus Vincere (NAVI) зустрілася з The MongolZ.

NAVI виграли з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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NAVI майже не відчули опору

Першим піком була карта Mirage, яку обрало NAVI. На ній всі побачили знищення монголів із рахунком 13-3. У The MongolZ не пішла стрільба, тоді як b1t, jL, w0nderful і Aleksib не залишали шансів опонентам, стріляючи в їхні голови з першої-другої спроби.

Монголи обрали карту Ancient, але на ній також були близькі до розгромної поразки. Однак, NAVI почали припускатися необов'язкових помилок, через які суперник наблизився в рахунку. Тож українська команда перемогла лише з рахунком 13:9.

У півфіналі NAVI зіграють із переможцями матчу росіян із Virtus Pro та Spirit.

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