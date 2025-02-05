NAVI разгромили The MongolZ и вышли в полуфинал IEM Katowice 2025

NAVI очень уверенно вышли в полуфинал IEM Katowice 2025
На турнире IEM Katowice 2025 по CS2 завершился групповой этап. В финале группы "Б" украинская организация Natus Vincere (NAVI) встретилась с The MongolZ.
NAVI выиграли со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.
NAVI почти не почувствовало сопротивления
Первым пиком была карта Mirage, которую выбрало NAVI. На ней все увидели уничтожение монголов со счетом 13-3. У The MongolZ не пошла стрельба, тогда как b1t, jL, w0nderful и Aleksib не оставляли шансов оппонентам стреляя в их головы с первой-второй попыток.
Монголы выбрали карту Ancient, но на ней также были близки к разгромному поражению. Однако, NAVI начали допускать необязательные ошибки, из-за которых соперник приблизился в счете. Поэтому украинская команда победила лишь со счетом 13:9.
В полуфинале NAVI сыграют с победителями матча россиян из Virtus Pro и Spirit.
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