NAVI победили The Spirit на IEM Katowice 2025 и приблизились к полуфиналу

Валерий b1t Ваховский. Фото: HLTV

В польском Катовице проходит групповой этап престижного IEM-турнира по CS2. Настоящую сенсацию совершила украинская организация Natus Vincere (NAVI).

Во втором матче группового этапа NAVI обыграли первую команду рейтинга HLTV, победителя последнего мейджора The Spirit, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как NAVI наконец-то одолели The Spirit

В первом матче группового этапа NAVI легко выиграли у бразильской Furia (2:0). Во втором туре их ждала встреча с сербской командой The Spirit, где играют только россияне, среди которых лучший игрок прошлого года Даниил "donk" Кришковец.

Украинская команда в прошлом году была лучшей в мире, но The Spirit был их криптонитом. На мэйджоре в Шанхае, который стал последним турниром прошлого года, NAVI без шансов проиграли The Spirit (0:2).

В 2025-м году был лишь один турнир, в полуфинале которого NAVI проиграли The Spirit (0:2), но в этот раз шансы были.

На групповой стадии IEM Katowice 2025 NAVI выиграли со счетом 13:8 на кате Mirage, которую сами выбрали.

NAVI могли забрать карту Dust2, которую выбрал соперник, но из-за ошибок в концовке проиграли 11:13.

На нейтральной карте Nuke NAVI были близки к поражению, но удалось перевести игру в овертайм, где оформили победу 16:14.

NAVI вышли в плей-офф. Фото: HLTV

Благодаря двум победам NAVI сыграют матч с The Mongolz, победитель которого сразу выйдет в полуфинал. Команда, которая проиграет, стартует в плей-офф полуфинала.

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