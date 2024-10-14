NAVI победили MOUZ и выиграли IEM Rio 2024: Михай — лучший игрок турнира

NAVI после победы на IEM Rio 2024. Фото: HLTV

В Рио-де-Жанейро состоялся финал турнира IEM Rio 2024. В главном событии сошлись NAVI и MOUZ.

В финале NAVI обыграли MOUZ со счетом 3:1, передает портал Новини.LIVE.

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NAVI выиграли очередной турнир

NAVI выиграли у MOUZ на карте Inferno (13-11), на Dust2 (13-2) и Ancient (13-11) и уступили Mirage (6-13).

NAVI в четвертьфинал победили российский Virtus.pro — 2:0 (13:4 Inferno, 13:11 Ancient). После победы украинская организация отказалась пожать руки соперникам.

В полуфинале NAVI победили HEROIC — 2:1 (9:13 Ancient, 16:14 Dust 2, 13:6 Mirage). Это была первая победа украинцев над датчанами.

MOUZ в четвертьфинале победили Vitality со счетом 2:1 (7:13 Mirage, 13:11 Nuke, 13:10 Inferno).

В полуфинале они одолели FURIA — 2:0 (13:3 Nuke, 13:3 Mirage). Интересно, что FURIA была единственной командой на турнире в Рио, победившей NAVI.

Лучшим игроком турнира стал румын из NAVI Иван "iM" Михай, рейтинг которого на картах, где команда победила, составил 1:37. Он обошел украинцев Игоря "w0nderful" Жданова (1.30) и Валерия "b1t" Ваховского (1.29).

Для Михая и Румынии это первая подобная награда.

Иван "iM" Михай. Фото: NAVI

Напомним, в этом сезоне NAVI стали лучшей командой сезона, выигравшей больше всего престижных турниров, среди которых чемпионат мира.

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