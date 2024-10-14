NAVI победили MOUZ и выиграли IEM Rio 2024: Михай — лучший игрок турнира

NAVI выиграли турнир IEM Rio 2024 и доказали, что лучшие в мире
В Рио-де-Жанейро состоялся финал турнира IEM Rio 2024. В главном событии сошлись NAVI и MOUZ.
В финале NAVI обыграли MOUZ со счетом 3:1, передает портал Новини.LIVE.
NAVI выиграли очередной турнир
NAVI выиграли у MOUZ на карте Inferno (13-11), на Dust2 (13-2) и Ancient (13-11) и уступили Mirage (6-13).
NAVI в четвертьфинал победили российский Virtus.pro — 2:0 (13:4 Inferno, 13:11 Ancient). После победы украинская организация отказалась пожать руки соперникам.
В полуфинале NAVI победили HEROIC — 2:1 (9:13 Ancient, 16:14 Dust 2, 13:6 Mirage). Это была первая победа украинцев над датчанами.
MOUZ в четвертьфинале победили Vitality со счетом 2:1 (7:13 Mirage, 13:11 Nuke, 13:10 Inferno).
В полуфинале они одолели FURIA — 2:0 (13:3 Nuke, 13:3 Mirage). Интересно, что FURIA была единственной командой на турнире в Рио, победившей NAVI.
Лучшим игроком турнира стал румын из NAVI Иван "iM" Михай, рейтинг которого на картах, где команда победила, составил 1:37. Он обошел украинцев Игоря "w0nderful" Жданова (1.30) и Валерия "b1t" Ваховского (1.29).
Для Михая и Румынии это первая подобная награда.
Напомним, в этом сезоне NAVI стали лучшей командой сезона, выигравшей больше всего престижных турниров, среди которых чемпионат мира.
Ранее Юлия Левченко доказала, почему ее считают одной из самых красивых украинских легкоатлеток.
Читайте Новини.LIVE!